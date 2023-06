Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Τρεις δεξιούς μπακ “βλέπει” το τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός αναζητεί δεξιό μπακ για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα άκρα της άμυνάς του και έχει εστιάσει σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις διεθνών, ακραίων αμυντικών

Ο Παναθηναϊκός αναζητεί (βασικό) δεξιό μπακ για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα άκρα της άμυνάς του και σύμφωνα με ρουμανικό δημοσίευμα έχει εστιάσει σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις διεθνών, ακραίων αμυντικών: Στον Ρουμάνο Κρίστι Μάνεα, στον Σουηδό Έμιλ Κραφθ και στον Νορβηγό Γιόνας Σβένσον.

Ο 25χρονος Μάνεα αγωνίζεται στη ρουμανική Κλουζ, είναι 22 φορές διεθνής με τη χώρα του και την περασμένη σεζόν μέτρησε 46 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 5 γκολ και 6 ασίστ. Το συμβόλαιό του με την Κλουζ λήγει το καλοκαίρι του 2024 κι όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «zcj.ro» είναι «...στους βασικούς στόχους της ελληνικής ομάδας κι ένας από τους παίκτες που έχει στη λίστα της».

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα οι άλλοι δύο στόχοι του «τριφυλλιού» είναι ο 42 φορές διεθνής Σουηδός, Έμιλ Κραφθ (29 ετών), ο οποίος ανήκει από το 2019 στη Νιούκαστλ, αλλά έπαιξε ελάχιστα την περασμένη σεζόν. Και το δικό του συμβόλαιο λήγει το 2024.

Ο τρίτος της λίστας που παρουσιάζουν οι Ρουμάνοι, είναι ο 30χρονος, 23 φορές διεθνής Νορβηγός δεξιός μπακ, Γιόνας Σβένσον, ο οποίος αγωνίζεται στην τουρκική Αντάνα Ντεμιρσπόρ. Την περασμένη σεζόν είχε 29 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις με 4 ασίστ, ενώ η σύμβασή του με την τουρκική ομάδα ολοκληρώνεται αντίστοιχα τον Ιούνιο του 2024.

