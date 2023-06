Κοινωνία

Διακινητές μεταναστών παρουσιάστηκαν στις Αρχές ως δικηγόρος και διερμηνέας

Επεισοδιακή σύλληψη 28χρονου και 68χρονου για παράνομη διευκόλυνση μεταφοράς αλλοδαπών.

Δύο ημεδαπούς ηλικίας 28 και 68 ετών, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ως δικηγόρος και διερμηνέας, αντίστοιχα, συνέλαβαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, για διευκόλυνση μεταφοράς υπηκόων τρίτων χωρών στον ελλαδικό χώρο.

Συγκεκριμένα, η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε για την ύπαρξη τεσσάρων αλλοδαπών, οι οποίοι κατά δήλωσή τους είχαν επιβιβασθεί σε καρότσα Φ/Γ οχήματος στα Ίψαλα Τουρκίας, χωρίς να τους αντιληφθεί ο οδηγός και κατά τη διάρκεια ελέγχου στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης έσκισαν το προστατευτικό κάλυμμα της καρότσας και έφυγαν τρέχοντας.

Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν και προσήχθησαν στη Λιμενική Αρχή, στην οποία λίγο αργότερα εμφανίστηκαν ο 28χρονος, με την ιδιότητα του δικηγόρου, και ο 68χρονος, με την ιδιότητα του διερμηνέα, προκειμένου να αναλάβουν τη διαδικασία αιτήσεως ασύλου των τεσσάρων προσαχθέντων.

Κατά την προανάκριση προέκυψε η συμμετοχή και των δύο σε διευκόλυνση μεταφοράς υπηκόων τρίτης χώρας έναντι αμοιβής και κατόπιν νομότυπης έρευνας που ακολούθησε στην οικία του 68χρονου κατασχέθηκε το ποσό των 5.300 ευρώ, ενώ εντοπίστηκε και έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Θράκης για παραπομπή του ανωτέρω για απόπειρα διευκόλυνσης μεταφοράς πολιτών τρίτων χωρών.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν επίσης τα δύο κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων και το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή του 28χρονου.

