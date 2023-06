Παράξενα

Κακοποίηση ζώου - Ζάκυνθος: Έδεσε σκύλο στο κοτσαδόρο και τον έσερνε (εικόνες)

Σοκ από την βάναυση κακοποίηση σκύλου. Πώς δικαιολόγησε την πράξη του στην έκκληση των οδηγών να σταματήσει το αυτοκίνητο.

Οργή προκαλεί ακόμη μία βάναυση κακοποίηση ζώου που βλέπει το "φως" της δημοσιότητας, αυτή τη φορά από τη Ζάκυνθο.

Στο βίντεο φαίνεται ένα σκυλάκι να είναι δεμένο με σύρμα στον κοτσαδόρο αυτοκινήτου και στην κυριολεξία να το σέρνει το αυτοκίνητο στην άσφαλτο, ανίκανο να αντιδράσει το ζώο.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ανάρτηση του Ζακυνθινού Ομίλου Μέριμνας Ζώων, όταν άλλοι οδηγοί έκαναν σήμα στον οδηγό του αυτοκινήτου να σταματήσει, εκείνος κατέβηκε και δικαιολογήθηκε, λέγοντας ότι είχε δέσει τον σκύλο στο πορτ μπαγκάζ και έπεσε.

Ο όμιλος έχει στείλει όλα τα στοιχεία στις Αρμόδιες Αρχές, αναφέροντας ότι «αναμένουμε άμεσα τις ενέργειες τους».

