Οι Σπαρτιάτες και ο δεύτερος... Δούρειος Ίππος του Κασιδιάρη

Εκτός από το κόμμα Σπαρτιάτες, όπως αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1, ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε και δεύτερο δούρειο ίππο, για να πάρει μέρος στις εκλογές.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

8 Ιουνίου, έξω από τον Άρειο Πάγο οι δικηγόροι του Ηλία Κασιδιάρη και του Βασίλη Στίγκα περιμένουν την απόφαση των ανώτατων δικαστών για την τύχη των... ΕΛΛΗΝΩΝ και των...ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ!!!

Την ημέρα εκείνη, ανάμεσα στα δεκάδες κόμματα που ήλπιζαν να πάρουν την έγκριση του Αρείου Πάγου για να κατέβουν στις εκλογές του Ιουνίου, βρισκόταν και ο νομικός εκπρόσωπος ενός ακόμη μικρού κόμματος, το οποίο ήταν φέρεται να ήταν το...δεύτερο κρυφό κόμμα που θα λειτυργούσε ως δεύτερος δούρειος ίππος για τον έγκλειστο Hλία Kασιδιάρη!

Tο δεύτερο κρυφό κομμα του Ηλία Κασιδιάρη, είναι ένας μικρός σχηματισμός με ασήμαντη πολιτική δράση και ανύπαρκτα μέλη, το οποίο τα τελευταία χρόνια μόνο ο αρχηγός του είναι γνώριμο πρόσωπο στην ακροδεξιά κοινότητα της χώρας μας. Το κόμμα αυτό, που πήρε τελικά την έγκριση, θα ενεργοποιούνταν μόνο αν οι Σπαρτιάτες κόβονταν από τα...ραντάρ του Αρείου Πάγου. Οι Σπαρτιάτες όμως πήραν έγκριση, έτσι ο δεύτερος δούρειος ίππος, δηλώνοντας ξαφνικό τυπογραφικό κόλλημα, δεν κατέβασε καν ψηφοδέλτια στις εκλογές του Ιουνίου.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ανατροπής, Πάρις Κουρτζίδης, ο οποίος δήλωσε την στήριξή του στους Σπαρτιάτες, επιβεβαιώνει τη μεθόδευση του έγκλειστου της Χρυσής Αυγής.

"Ο Ηλίας Κασιδιάρης επέλεξε δυο πολιτικά κόμματα προκειμε΄νου να ξεπεράσει το φασιστικό λέω εγώ εμποδιο που έβαζε η ελληνική δικαιοσύνη να κατέβει στις εκλογές. Σχεδιάσε δυο πολιτικούς σχεδιασμούς για ξεπεράσει το εμποδιο του Αρείου Πάγου. Πέρασαν και τα δυο, αλλά επέλεξε το πιο συγκροτημένο κόμμα και είχε το καλύτερο όνομα να συμμετέχει στις εκλογές".

Την ώρα που φουντώνει η συζήτηση για ενδεχόμενη προσφυγή ή όχι στο εκλογοδικείο κατά του κόμματος του Βασίλη Στίγκα για υποκρυπτόμενη ηγεσία του Ηλία Κασσιδιάρη, αλγεινή εντύπωση προκαλεί η παραδοχή στον ΑΝΤ1 του εκπροσώπου των Σπαρτιατών, Χ. Κατσιβαρδά, όχι μόνο ότι είναι ένας από τους 8 δικηγόρους του Ηλία Κασιδιάρη στη δίκη της Χρυσής Αυγής, αλλά και εκείνος που τον επισκέφτηκε στις φυλακές στις 7 Απριλίου , μια ημέρα μετά την ανακοίνωση της τότε κυβένρησης περί νέα διάταξης για τον αποκλεισμό κομμάτων!

Ακόμη και ο δεύτερος δικηγόρος, που κάθισε εξ αριστερών του προέδρου των Σπαρτιατών, το βράδυ των εκλογών, παραχωρώντας μάλιστα το γραφείο του στο κόμμα για να γίνουν δηλώσεις τους δημοσιογράφους, είναι και αυτός στη λίστα με τους 8 με τους οποίους συνομιλεί ο Κασιδιάρης από τις φυλακές

Ο Ηλίας Κασσιδάρης πάντως αναμένεται να κάνει αίτηση για να αποφυλακιστεί τον Φεβρουάριο του 2024 και οι δικηγόροι του δηλώνουν βέβαιοι ότι το συμβούλιο θα κρίνει υπέρ του!

Το αυριανό κάλεσμα σε Πορεία Ορατότητας της ΛΟΑΤΚΙ+ Κοινότητας στα Χανιά , έχει ξεσηκώσει υποστηρικτές των Σπαρτιατών, οι οποίοι μέσω του διαδικτύου και με διοργανωτή τον υποψήφιο βουλευτή του συγκεκριμένου κόμματος, φέρονται να ναυλώνουν λεωφορεία ώστε την ίδια ημέρα και ώρα να γίνει αντιδιαδήλωση

Πάντως, ενώ το βιογραφικό του Βασίλη Στίγκα το οποίο αποδεικνύει ότι ήταν στέλεχος των ΕΛΛΗΝΩΝ πριν κατέβει στις εκλγοές έχει διαγραφεί από την επίσημη σελίδα του κόμματος Κασσιδιάρη, όμως τα δεκάδες ομοφοβικα και ρατσιστικα σχόλια παραμένουν αναρτημένα στα κοινωνικά δίκτια του αρχηγού των Σπαρτιατών.

