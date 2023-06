Κοινωνία

Απάτη με αναπτυξιακά προγράμματα: Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες των δραστών

Αυτοί είναι οι κατηγορούμενοι για την απάτη με αναπτυξιακά προγράμματα με λεία 2 εκατ. ευρώ. Η δράση τους, οι 13 επιχειρηματίες και η επ' αυτοφώρω σύλληψη.

Τα στοιχεία δύο κατηγορούμενων για συμμετοχή στην απάτη «μαμούθ» με αναπτυξιακά προγράμματα δόθηκαν στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Σε βάρους τους ασκήθηκε, μεταξύ άλλων, ποινική δίωξη για τις αξιόποινες πράξεις της απάτης κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα από κοινού, με ζημία που προκλήθηκε και σκοπήθηκε που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ και της οργάνωσης με άλλους για τη διάπραξη κακουργήματος.

Η δράση τους, οι 13 επιχειρηματίες και η επ' αυτοφώρω σύλληψη

Χειροπέδες σε δύο άντρες που κατηγορούνται για απάτη σε βάρος επιχειρηματιών, από τους οποίους φέρεται να απέσπασαν τεράστια χρηματικά ποσά, πέρασαν στις 16 Ιουνίου οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, μετά από επισταμένη έρευνα που οδήγησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται έναν πολιτικό μηχανικό και έναν άντρα που δεν φαίνεται να απασχολείται κάπου συγκεκριμένα επαγγελματικά, οι οποίοι υπόσχονταν δήθεν ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα στα θύματά τους, καταφέρνοντας να τους αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σε βάρος των δύο ημεδαπών 64 ετών – ηγετικά μέλη της οργάνωσης, καθώς και σε βάρος 48χρονου ημεδαπού συνεργού τους που αναζητείται, σχηματίσθηκε δικογραφία για κακουργηματική απάτη κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, απόπειρα απάτης, εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω την ώρα που παραλάμβαναν χρήματα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται ότι κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από δύο εκατομμύρια ευρώ, με τη μέθοδο της απάτης που χρησιμοποίησαν από τουλάχιστον 13 επιχειρηματίες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελίες που υποβλήθηκαν στο Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οι κατηγορούμενοι από το 2013, προσέγγισαν συνολικά 13 επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, από τους οποίους απέσπασαν χρηματικά ποσά προκειμένου να τους βοηθήσουν να εντάξουν τις επιχειρήσεις τους σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Προκειμένου να γίνουν πιστευτοί, παρουσίαζαν εκτυπώσεις από δημόσια υπηρεσία στις οποίες εμφανιζόταν ως υπεύθυνος για τη διευθέτηση των υποθέσεών τους, ο 64χρονος κατηγορούμενος.

Η συνολική λεία που κατάφεραν και απέσπασαν από τους παθόντες ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 1.989.205 ευρώ, ενώ την 14-06-2023 επιχείρησαν να αποσπάσουν ακόμη 1.600 ευρώ, οπότε και συνελήφθησαν.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, γραφείο και όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος φακέλων με διάφορα έγγραφα (φορολογικά, τραπεζικά, τοπογραφικά), ψηφιακά αρχεία και έγγραφα, το χρηματικό ποσό των 1.400 ευρώ και ένα ρολόι μεγάλης αξίας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για εντοπισμό τυχών άλλων παθόντων.

