Wimbledon: Η Παπαμιχαήλ μια “ανάσα” από το κυρίως ταμπλό

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε με 2-0 σετ της Γαλλίδας Οσεάν Ντοντέν και πήρε το «εισιτήριο» για τον τρίτο προκριματικό γύρο του λονδρέζικου Major.

Ένα βήμα από το να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon απέχει από σήμερα (28/06) η Δέσποινα Παπαμιχαήλ.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε με 2-0 σετ της Γαλλίδας Οσεάν Ντοντέν, πήρε το «εισιτήριο» για τον τρίτο προκριματικό γύρο του λονδρέζικου Major και, πλέον, μπορεί να ονειρεύεται ότι θα βρεθεί στο κυρίως ταμπλό του κορυφαίου Grand Slam για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντοντέν (νο 112 στον κόσμο) η 30χρονη Παπαμιχαήλ (νο 188 στην WTA) χρειάστηκε να δώσει μεγάλη μάχη κάνοντας στο 2Χ2 στα τάι μπρέικ και μετά από 2 ώρες και τέσσερα λεπτά αγώνα να πανηγυρίσει απόλυτα δικαιολογημένα τη μεγάλη νίκη της.

Στο πρώτο τάι μπρέικ η Παπαμιχαήλ επικράτησε με 10-8, ενώ ελαφρώς πιο εύκολα στο δεύτερο με 7-3.

Πλέον, η Ελληνίδα τενίστρια θ΄ αντιμετωπίσει την Ελβετή Βικτόρια Γκόλουμπιτς (νο 138 στον κόσμο), η οποία νίκησε με 2-1 σετ την Βρετανή, Μπέινς (νο 311).

