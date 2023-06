Οικονομία

Στουρνάρας για επενδυτική βαθμίδα: Θέμα λίγων εβδομάδων αν όχι ημέρων η ανάκτηση της

Ο διοικητής της ΤτΕ, μιλώντας στον Bloomberg, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας είναι "αρκετά αισιόδοξος" ότι η Ελλάδα θα ανακτήσει το καθεστώς της επενδυτικής βαθμίδας λίγο μετά την παρουσίαση του προγράμματος της νέας κυβέρνησης.

"Είχαμε εκλογές πριν από λίγες μέρες, τώρα υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία", δήλωσε σήμερα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Bloomberg από την πόλη Σίντρα της Πορτογαλίας.

"Αυτή η κυβέρνηση θέλει να κάνει μεταρρυθμίσεις, επομένως είμαι βέβαιος ότι μετά τις προγραμματικές δηλώσεις που θα κάνει η κυβέρνηση στο κοινοβούλιο, η επενδυτική βαθμίδα θα είναι θέμα λίγων εβδομάδων, αν όχι ημερών", πρόσθεσε.

