Πολιτική

Γεραπετρίτης - Φιντάν: Τι συμφώνησαν οι δύο υπουργοί

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

Ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας Χακάν Φιντάν κάλεσε σήμερα τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων του, αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι υπουργοί συζήτησαν σε φιλικό κλίμα και συμφώνησαν να συναντηθούν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους.

Σχετική ανακοίνωση για την επικοινωνία Γεραπετρίτη – Φιντάν εξέδωσε και το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας: «Ο υπουργός Φιντάν συνεχάρη τον ομόλογό του για τη νέα του αποστολή. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συνεργαστούν για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών».

