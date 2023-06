Κόσμος

Ιταλία: Πτώμα ανήλικης βρέθηκε μέσα σε καροτσάκι λαϊκής

Το πτώμα μιας ανήλικης κοπέλας βρέθηκε σήμερα το απόγευμα σε απόκεντρη συνοικία της Ρώμης, στην Ιταλία, μέσα σε καρότσι λαϊκής και πολύ κοντά σε κάδο σκουπιδιών.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κοπέλα φέρεται να δολοφονήθηκε με μαχαιριές στο στήθος και οι υποψίες βαρύνουν έναν επίσης ανήλικο, που περίοικοι είδαν να βγαίνει από διπλανή πολυκατοικία με ρούχα γεμάτα αίματα.

Στην περιοχή Πριμαβάλε της ιταλικής πρωτεύουσας, έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, των καραμπινιέρων, όπως και υπεύθυνοι της εισαγγελίας.

Η Repubblica αναφέρει ότι ένας 16χρονος έχει συλληφθεί και ανακρίνεται ως ύποπτος για τη δολοφονία.

