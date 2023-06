Πολιτική

Μεταναστευτικό - Μητσοτάκης: Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την σύνοδο του ΕΛΚ και την Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

-

Με όρους κυρίαρχης πολιτικής δύναμης στην Ελλάδα, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπου η ΝΔ είναι αυτή τη στιγμή το κόμμα με τη μεγαλύτερη δύναμη (εκπροσώπηση), μεταβαίνει για πρώτη φορά στις Βρυξέλλες (29 και 30 Ιουνίου) μετά την επανεκλογή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σήμερα το πρωί στην προπαρασκευαστική σύνοδο του ΕΛΚ, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την πρόεδρό του Ρομπέρτα Μέτσολα.

Ουκρανία, Οικονομία, Μεταναστευτικό, σχέσεις με την Κίνα είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το Μεταναστευτικό θα αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συνέχεια των σχετικών συμπερασμάτων των 27 του περασμένου Φεβρουαρίου. Θα είναι η πρώτη συζήτηση σε επίπεδο ηγετών επί της καταρχήν συμφωνίας των κρατών-μελών (σε επίπεδο υπουργών) για τα 2 βασικά νομοθετήματα του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο.

Σημειώνεται ότι η συμφωνία αυτή καλύπτει ορισμένες βασικές επιδιώξεις της Ελλάδας, όπως ο υποχρεωτικός Μηχανισμός Αλληλεγγύης, η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. και η αποσυμφόρηση στα σύνορα και οι απαραίτητες προσαρμογές στον Κανονισμό του Δουβλίνου στις ανάγκες των χωρών πρώτης υποδοχής, όπως η Ελλάδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αναμένεται να επαναλάβει τις βασικές γραμμές της πολιτικής που έχει ακολουθήσει η Ελλάδα, καθώς και την ανάγκη μιας συνολικής και συνεκτικής πολιτικής ώστε να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που δεν είναι ελληνικό, αλλά διεθνές. Η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. είναι η μία διάσταση μιας συνολικής πολιτικής, που πρέπει να αντιμετωπίσει την αποτροπή της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και να βρει νέους τρόπους να πατάξει τα εγκληματικά δίκτυα των διακινητών.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει ακόμα τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας με τρίτες χώρες και της υλοποίησης των συμφωνιών επιστροφών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτρος και Παύλος: Ο βίος και το έργο των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων

Πανελλαδικές - Βαθμολογίες: Πού θα τις δείτε και πότε

Μουντομπάσκετ - Αντετοκούνμπο: “Πονοκέφαλος” με την συμμετοχή του Greek freak