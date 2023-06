Αθλητικά

Μουντομπάσκετ - Αντετοκούνμπο: “Πονοκέφαλος” με την συμμετοχή του Greek freak

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ, με την φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

-

Λίγες ημέρες μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην Εθνική Ανδρών από την επιθυμία του Κώστα Σλούκα να απέχει από την προσπάθεια της «γαλανόλευκης» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 προκειμένου να κερδίσει χρόνο αποθεραπείας και ξεκούρασης, ήρθε να προστεθεί ακόμη ένας και πολύ μεγαλύτερης έντασης... πονοκέφαλος.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο γόνατο και το οποίο τον ταλαιπώρησε κατά τη διάρκεια της σεζόν στο ΝΒΑ καθιστά -αυτή τη στιγμή- αμφίβολη τη συμμετοχή του αστέρα των Μιλγουόκι Μπακς, με την τύχη της παρουσίας του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να εξαρτάται από τον χρόνο και τα «Ελάφια».

Ο 29χρονος φόργουορντ επιθυμεί όσο τίποτε άλλο να ενισχύσει την Εθνική στο προσεχές Μουντομπάσκετ, αλλά τα πάντα θα εξαρτηθούν από το πως θα αντιμετωπιστεί το θέμα με το γόνατό του και πως θα εξαφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κάποιος κίνδυνος υποτροπής.

Χρόνος υπάρχει, καθώς μεσολαβούν δύο μήνες μέχρι το πρώτο τζάμπολ, αλλά σημαντική παρένθεση αποτελεί και το «πράσινο φως» που θα πρέπει να δώσουν για τη συμμετοχή του και οι Μπακς, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να ρισκάρουν με την υγεία και την επιβάρυνση του σώματος του κινητήριου μοχλού της ομάδας.

O χρόνος αποτελεί σύμμαχο, όπως και η επιθυμία του «Greek Freak» να παλέψει με τη «γαλανόλευκη» για τη διάκριση, αλλά δυστυχώς δεν αποτελούν τα μοναδικά κριτήρια...

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλαδικές - Βαθμολογίες: Πού θα τις δείτε και πότε

Serie A: Ο Μουρίνιο χάνει την πρεμιέρα

Υπνική άπνοια: ο Μπάιντεν χρησιμοποιεί CPAP