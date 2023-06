Πολιτική

Βελόπουλος: “Πολιτικό τσίρκο” η Κυβέρνηση - Η Ελληνική Λύση δεν είναι ακροδεξιά

Οξύς και δηκτικός ήταν ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, στην πρώτη μετεκλογική συνέντευξη του στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Σχετικά με την διπλή εκλογική μάχη, ο κ. Βελόπουλος είπε ότι «ήταν αγώνας επιβίωσης, όχι απλή εκλογική μάχη», ενώ σημείωσε ότι πριν από λίγες ώρες «Αναγκάστηκα να στείλω εξώδικο ότι δεν έχουμε σχέση ως κόμμα με την ακροδεξιά, για να ενημερωθούν όλοι. Η Ελληνική Λύση είναι ένα εθνικό, κοινωνικό, πατριωτικό, λαϊκό κόμμα. Εγώ ξέρω τι είμαστε εμείς και το αποδείξαμε».

Σχολιάζοντας το νέο κυβερνητικό σχήμα, ο Κυριάκος Βελόπουλος σημείωσε ότι «Πρέπει να ντρέπονται οι ψηφοφόροι της ΝΔ που ο Πρωθυπουργός δεν έβαλε έναν υπουργό από την Μακεδονία. Είναι πολιτικό τσίρκο η Κυβέρνηση. Τα ορφανά του Σημίτη γέμισαν το υπουργικό σχήμα που επέλεξε ο πρωθυπουργός. 63 μέλη Υπουργικού Συμβουλίου, ξέρετε πόσους μετακλητούς υπάλληλους, πόσες γραμματείς, πόσους γενικούς γραμματείς χρειάζονται και τι δαπάνη απαιτείται».

Ρωτήθηκε πολλές φορές για άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της ΝΔ, λέγοντας ότι «δεν μιλάω για άλλα κόμματα, δεν συνεργαστήκαμε με την ΝΔ, θα συνεργαστώ με άλλα κόμματα που δεν τα ξέρω κιόλας;», είπε όμως ότι το κόμμα του θα κάνει πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή για την Συμφωνία των Πρεσπών και την φονική φωτιά στο Μάτι, λέγοντας «Αν υπογράψει (ενν. άλλο κόμμα) για να γίνει Εξεταστική για το πώς προδόθηκε η Μακεδονία ή για το Μάτι, καλό θα είναι» και συμπληρώνοντας ότι «Θα συμφωνήσω με όποιο κόμμα θέλει να βοηθήσει την πατρίδα μου».

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει μια απέχθεια για την Μακεδονία γενικώς και για την Θράκη. Εγώ δεν καπηλεύθηκα ποτέ την πίστη μας, άλλοι εκμεταλλεύονταν την ελληνική σημαία», είπε ο κ. Βελόπουλος, προσθέτοντας πως «αποδείξαμε με το ποσοστό του 4,5% ότι έχουμε μια συμπαγή, ατσάλινη, κομματική βάση που δεν μετακινήθηκε από εδώ ή από εκεί. Αυξήσαμε το ποσοστό μας και αυτό είναι το σημαντικό. Ας πιστεύει ο καθένας ότι θέλει, η εργαλειοποίηση είναι που με ενοχλεί».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε αρκετές φορές «Βγάζω το καπέλο στην επικοινωνιακή ομάδα της ΝΔ, της βγάζω το καπέλο, γιατί ήξεραν ότι το προϊόν τους ότι δεν ήταν ψηλό και κόντυναν όλους τους υπόλοιπους, όμως και με αθέμιτα μέσα».

