Η καύση κορανίου στη Σουηδία τινάζει στον αέρα την ένταξή της στο ΝΑΤΟ

Οργή στην Άγκυρα για το κάψιμο του κορανίου έξω από το Μεγάλο Τέμενος. Το Μαρόκο ανακαλεί τον πρεσβευτή του επ’ αόριστον.

Ένας άνδρας έσκισε και έκαψε ένα αντίτυπο του Κορανίου μπροστά από το Μεγάλο Τέμενος της Στοκχόλμης, προκαλώντας την άμεση καταδίκη της Άγκυρας και φέρνοντας νέα "σύννεφα" στην προσπάθεια της σκανδιναβικής χώρας να άρει το βέτο της Τουρκίας για ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Το περιστατικό αυτό σημειώνεται λίγες εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, κατά την οποία πολλά κράτη μέλη της θέλουν να δουν τη Σουηδία να γίνεται το 32ο μέλος του ΝΑΤΟ και πιέζουν την Τουρκία να μην σταθεί εμπόδιο.

Η αστυνομία της Σουηδίας έδωσε άδεια για τη διεξαγωγή μικρής συγκέντρωσης μπροστά από το μεγαλύτερο τέμενος της Στοκχόλμης, στη διάρκεια της οποίας ο διοργανωτής της είχε προαναγγείλει ότι θα κάψει ένα αντίτυπο του Κορανίου, κατά την πρώτη ημέρα της μεγάλης μουσουλμανικής γιορτής Άιντ αλ Άντχα.

Μια σειρά από διαδηλώσεις στη Σουηδία ενάντια στο Ισλάμ και υπέρ των δικαιωμάτων των Κούρδων έχουν εκνευρίσει την Άγκυρα.

Περίπου 200 περαστικοί είδαν έναν από τους δύο διοργανωτές της συγκέντρωσης να σκίζει σελίδες από ένα αντίτυπο του Κορανίου και να σκουπίζει τα παπούτσια του με αυτές πριν βάλει ένα κομμάτι μπέικον μέσα στο βιβλίο και μετά φωτιά για να το κάψει, ενώ ο άλλος διαδηλωτής μιλούσε σε μεγάφωνο.

Ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους φώναζαν «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος» στα αραβικά για να διαμαρτυρηθούν για το κάψιμο, και ένας άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία αφού προσπάθησε να πετάξει μια πέτρα.

Ένας υποστηρικτής της διαδήλωσης φώναξε «ας καεί» καθώς το ιερό βιβλίο καιγόταν.

Οργή της Άγκυρας

Η αντίδραση της Άγκυρας ήταν άμεση, με τον Τούρκο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν να καταδικάζει μια «χυδαία» και «αχρεία» ενέργεια.

«Καταριέμαι την πράξη την απεχθή πράξη που διαπράχθηκε κατά του Ιερού μας Βιβλίου, του Ιερού Κορανίου, την πρώτη ημέρα του Άιντ αλ Άντχα», έγραψε ο Τούρκος ΥΠΕΞ στον λογαριασμό του στο Twitter. «Είναι απαράδεκτο να επιτρέπονται αυτές οι αντι-ισλαμικές ενέργειες υπό το πρόσχημα της ελευθερίας της έκφρασης».

«Το να κλείνεις τα μάτια σε τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις δηλώνει συνενοχή», συνέχισε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

Τον περασμένο Ιανουάριο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, το κάψιμο ενός αντιτύπου του Κορανίου μπροστά από την πρεσβεία της Τουρκίας στη Στοκχόλμη, είχε προκαλέσει την οργή της Άγκυρας, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι συνομιλίες με τη Στοκχόλμη για το αίτημά της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο διοργανωτής της σημερινής συγκέντρωσης, ο 37χρονος Σαλουάν Μομίκα, ο οποίος δηλώνει ότι είναι Ιρακινός πρόσφυγας και θέλει να απαγορευτεί το Κοράνι, είχε αναφέρει πριν ότι ήθελε «να εκφράσει την άποψή του». «Θέλω να σκίσω το Κοράνι και να το κάψω», έγραψε στο αίτημα που κατέθεσε στην αστυνομία.

Η αστυνομία της Στοκχόλμης δεν είχε εγκρίνει τη διεξαγωγή δύο διαδηλώσεων, στις 6 και 9 Φεβρουαρίου, στη διάρκεια των οποίων οι διοργανωτές τους θα έκαιγαν το Κοράνι, καθώς είχε εκτιμήσει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη.

Οι διαδηλωτές είχαν προσφύγει δικαστικά κατά της απόφασης και δικαιώθηκαν στις αρχές Απριλίου. Την πρωτόδικη απόφαση επικύρωσε και το εφετείο, εκτιμώντας ότι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια που επικαλέστηκε η αστυνομία «δεν συνδέονταν ξεκάθαρα» με τις εν λόγω διαδηλώσεις.

Σε αυτή την απόφαση βασίστηκε η αστυνομία της Στοκχόλμης για να επιτρέψει τη σημερινή συγκέντρωση.

Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου σήμερα ότι δεν θα κάνει εικασίες για το πώς η διαμαρτυρία θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαδικασία της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

«Είναι νόμιμο αλλά όχι πρέπον», τόνισε, προσθέτοντας ότι εναπόκειται στην αστυνομία να λάβει αποφάσεις για περιπτώσεις με το κάψιμιο του Κορανίου.

Οι εκπρόσωποι του Μεγάλου Τεμένους της σουηδικής πρωτεύουσας δήλωσαν απογοητευμένοι από την απόφαση της αστυνομίας να χορηγήσει άδεια για τη συγκέντρωση αυτή πρώτη μέρα της μουσουλμανικής γιορτής, δήλωσε σήμερα ο διευθυντής του τεμένους και ιμάμης Μαχμούντ Χαλφί.

Από τον Μάιο του 2022, όταν και η Σουηδία υπέβαλε το αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ, στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, περιμένει ακόμη την έγκριση της Τουρκίας και της Ουγγαρίας, που δεν έχουν επικυρώσει την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας.

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η Σουηδία φιλοξενεί στο έδαφός της μέλη τρομοκρατικών, όπως τις χαρακτηρίζει, οργανώσεων –μια κατηγορία την οποία αρνείται η Σουηδία—και έχει ζητήσει την έκδοσή τους ως ένα βήμα προς την επικύρωση της ένταξης της. Έχει επίσης εκφράσει την οργή της για τις αντιτουρκικές διαδηλώσεις που έχουν γίνει στη σκανδιναβική χώρα.

Παρά τις μεταρρυθμίσεις που έχει αναλάβει η Σουηδία, η Άγκυρα την κατηγορεί για την υποτιθέμενη επιείκειά της προς τους Τούρκους μαχητές του PKK, το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, που θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση.

Συνομιλίες για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, τις οποίες μπλοκάρει η Τουρκία, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των δύο χωρών, θα διεξαχθούν στις Βρυξέλλες στις 6 Ιουλίου, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ.

Πολλοί ηγέτες κρατών μελών της Συμμαχίας εκφράζουν την ελπίδα ότι η Σουηδία θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 11 και 12 Ιουλίου στο Βίλνιους και πιέζουν την Άγκυρα να άρει το βέτο της για να επιτευχθεί αυτό.

Το Μαρόκο ανακαλεί τον πρεσβευτή του επ’ αόριστον





Η διπλωματία του Μαρόκου καταδίκασε την «προσβλητική» και «ανεύθυνη» πράξη ανακαλώντας επ’ αόριστον χθες τον πρεσβευτή του βασιλείου στη Σουηδία μετά την καύση αντιτύπου του Κορανίου στη Στοκχόλμη, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.



«Η σουηδική κυβέρνηση, για ακόμη μια φορά, ενέκρινε διαδήλωση (...) κατά τη διάρκεια της οποίας το Ιερό Κοράνιο κάηκε μπροστά σε ισλαμικό τέμενος στη Στοκχόλμη», αναφέρει το κείμενο.



«Αυτή η νέα προσβλητική και ανεύθυνη πράξη αψηφά τα συναισθήματα του ενός δισεκατομμυρίου και πλέον μουσουλμάνων αυτή την ιερή περίοδο του μεγάλου προσκυνήματος στη Μέκκα και της ευλογημένης εορτής Έιντ αλ Άντχα», στηλιτεύει η μαροκινή διπλωματία.



«Μπροστά σε αυτές τις επαναλαμβανόμενες προκλήσεις, που διαπράττονται υπό το φιλόφρον βλέμμα της σουηδικής κυβέρνησης», και κατόπιν εντολής του μαροκινού βασιλιά Μοχάμεντ Στ΄, ο επιτετραμμένος της Σουηδίας στη Ραμπάτ εκλήθη χθες στο μαροκινό ΥΠΕΞ.



Όταν προσήλθε «του εκφράστηκε η πλέον σθεναρή καταδίκη από μέρους του βασιλείου του Μαρόκου αυτής της προσβολής και η απόρριψη αυτής της απαράδεκτης πράξης», συνεχίζει το δελτίο Τύπου.



Επιπλέον, ο πρεσβευτής του Μαρόκου στη Σουηδία, ο Καρίμ Μεντρέκ, στο πόστο από τη 14η Δεκεμβρίου 2021, «ανακλήθηκε για διαβουλεύσεις στο βασίλειο για απροσδιόριστη διάρκεια», προστίθεται.



Άνδρας έκαψε χθες σελίδες αντιτύπου του Κορανίου μπροστά στο μεγαλύτερο ισλαμικό τέμενος της Στοκχόλμης, κατά τη διάρκεια «συγκέντρωσης» για την οποία δόθηκε άδεια από τη σουηδική αστυνομία.



Τη χειρονομία, που συνέπεσε με το Έιντ αλ Άντχα, που εορτάζουν οι μουσουλμάνοι σε όλο τον κόσμο, παρακολούθησαν περίπου εκατό περίεργοι και δημοσιογράφοι.



Ο άνθρωπος που προχώρησε στο αουτονταφέ –το οποίο επέκριναν επίσης έντονα Άγκυρα και Ουάσιγκτον– είναι 37χρονος Ιρακινός που έχει εγκαταλείψει τη χώρα του.



Τον Ιανουάριο, σουηδοδανός ακροδεξιός εξτρεμιστής έκαψε αντίτυπο του Κορανίου σε μικρή απόσταση από την πρεσβεία της Τουρκίας στη Στοκχόλμη, προκαλώντας οργή στον μουσουλμανικό κόσμο.

