Πολιτική

ΝΙΚΗ για Μπελέρη: Η κυβέρνηση έχει εθνική ευθύνη να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναιμική χαρακτηρίζει την αντίδραση της ελληνικής πολιτείας στην υπόθεση Φρέντι Μπελέρη το κόμμα ΝΙΚΗ και καλεί την κυβέρνηση να λάβει άμεση δράση για την απελευθέρωση του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρας

-

«Η αλβανική κυβέρνηση συνεχίζει να κρατά σε ομηρεία τον λαό της Χειμάρρας και δεσμώτη τον εκλεγμένο δήμαρχο Φρέντυ Μπελέρη, αδιαφορώντας στις αναιμικές αντιδράσεις της ελληνικής πολιτείας και εκμεταλλευόμενη την εκλογική αδράνεια στην Ελλάδα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα ΝΙΚΗ.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «η νέα ελληνική κυβέρνηση έχει εθνική ευθύνη να εξασφαλίσει το συντομότερο την απελευθέρωση του Φρέντυ Μπελέρη ώστε να εξασκήσει ελεύθερα τα δημαρχιακά του καθήκοντα εκφράζοντας την δημοκρατική απόφαση των Ελλήνων της Χειμάρρας» και ότι «κάθε περαιτέρω καθυστέρηση αποτελεί όνειδος για την εξωτερική πολιτική της νέας κυβέρνησης της ΝΔ».

«Η Αλβανία πρέπει να γνωρίζει ότι η διαδικασία ένταξής της στην Ε.Ε περνά μέσα από τον σεβασμό του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελληνικής Ομογένειας. Η ΝΙΚΗ με την είσοδο της στην ελληνική Βουλή θα αξιοποιήσει όλες τις πολιτικές δυνατότητες που θα διαθέτει για να προστατευθεί η Ελληνική μειονότητα και να επιβιώσει εθνικά, με όρους ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στη γη των πατέρων της, σε ένα κράτος Δικαίου στην Αλβανία», τονίζει, μεταξύ άλλων, η ΝΙΚΗ.

Ειδήσεις σήμερα:

Υποβρύχιο Titan: Οι πρώτες εικόνες από τα συντρίμμια

Παράνομα botox - Θύμα στον ΑΝΤ1: μου έβαλαν μαρμαρόσκονη, αντί για τοξίνη (βίντεο)

Πέτρος και Παύλος: Ο βίος και το έργο των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων