Κόσμος

Γαλλία - Δολοφονία 17χρονου: Η κατηγορία που απαγγέλθηκε στον αστυνομικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Γαλλλία "φλέγεται" μετά τον θάνατο εφήβου από σφαίρα αστυνομικού. Έκτακτη συνεδρίαση συγκάλεσε ο Μακρόν. Βίαια επεισόδια και 150 συλλήψεις.

-

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση απαγγέλθηκαν χθες, Τετάρτη, εναντίον Γάλλου αστυνομικού ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε 19χρονο από τη Γουινέα στη διάρκεια τροχαίου ελέγχου στις 14 Ιουνίου στη νοτιοδυτική Γαλλία, έγινε γνωστό από την εισαγγελία της Ανγκουλέμ.

Η Στεφανί Αουίν, εισαγγελέας της Ανγκουλέμ, επεσήμανε ότι στον αστυνομικό «απαγορεύθηκε να φέρει όπλο και να ασκεί το επάγγελμά του» μετά την απαγγελία κατηγόριων για «ανθρωποκτονία από πρόθεση». Ο 52χρονος αστυνομικός τέθηκε υπό κράτηση χθες το πρωί.

Στις 14 Ιουνίου νωρίς το πρωί σε προάστιο της Ανγκουλέμ ο Αλχουσέιν Καμάρα δέχθηκε θανάσιμο πυροβολισμό από αστυνομικό καθώς προσπαθούσε να αποφύγει τη σύλληψη στη διάρκεια τροχαίου έλεγχου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δύο οχήματα της αστυνομίας προσπάθησαν να κλείσουν τον δρόμο στον Καμάρα για να τον ελέγξουν. Τότε ο νεαρός έκανε όπισθεν και στη συνέχεια κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς το μέρος των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να χτυπήσει έναν από αυτούς στα πόδια. Ο αστυνομικός τον πυροβόλησε.

«Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο οδηγός του οχήματος δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ ούτε ναρκωτικά» και «κατά τα φαινόμενα» πήγαινε «στη δουλειά του», πρόσθεσε η εισαγγελέας της Ανγκουλέμ.

Ο αστυνομικός δεν βιντεοσκόπησε το περιστατικό, «παρά το γεγονός ότι έφερε πάνω του κάμερα», η οποία όμως δεν ήταν «επαρκώς φορτισμένη την ώρα του συμβάντος», σημείωσε η ίδια.

Ο νεαρός από τη Γουινέα έφτασε στη Γαλλία το 2018 και εργαζόταν σε επιμελητειακή βάση σούπερ μάρκετ, όπου και πήγαινε το πρωί του τραγικού συμβάντος, σύμφωνα με τους συγγενείς του. Όπως επεσήμανε η εισαγγελία, δεν ήταν γνωστός στις αρχές.

Μετά τον θάνατό του περίπου 1.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε πορεία ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη, ανάμεσά τους ο Σινκούν Σίλα πρεσβευτής της Γουινεάς στη Γαλλία.

Η υπόθεση αυτή έχει ομοιότητες με τον θάνατο την Τρίτη στη Ναντέρ, κοντά στο Παρίσι, του Ναέλ, ενός 17χρονου, από τα πυρά αστυνομικού επειδή προσπάθησε να αποφύγει τροχαίο έλεγχο.

Ο πρόεδρος Μακρόν συγκάλεσε τη συνεδρίαση διυπουργικού πυρήνα κρίσης

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σήμερα το πρωί συνεδρίαση διυπουργικού πυρήνα κρίσεων έπειτα από μία ακόμη νύκτα επεισοδίων, κυρίως στο Παρίσι, μετά τον θάνατο 17χρονου εφήβου από τα πυρά αστυνομικού στη διάρκεια τροχαίου ελέγχου την Τρίτη, ανακοίνωσε η προεδρία.

150 συλλήψεις στη διάρκεια της νύκτας

Στο μεταξύ συνολικά 150 άνθρωποι συνελήφθησαν στη διάρκεια της νύκτας της Τετάρτης προς Πέμπτη στη Γαλλία στα νέα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος έκανε λόγο για «επαχθή βία ενάντια στα σύμβολα της Δημοκρατίας».

«Δημαρχεία, σχολεία και αστυνομικά τμήματα πυρπολήθηκαν ή δέχθηκαν επίθεση», έγραψε ο Νταρμανέν στον λογαριασμό του στο Twitter. «Ντροπή σε αυτούς που δεν απηύθυναν έκκληση για ηρεμία», πρόσθεσε.

Αυτή είναι η τρίτη φορά φέτος που αστυνομικός στη Γαλλία σκοτώνει πολίτη στη διάρκεια τροχαίου ελέγχου, αριθμός μειωμένος σε σχέση με το ρεκόρ των 13 αντίστοιχων περιστατικών πέρυσι, δήλωσε εκπρόσωπος της γαλλικής αστυνομίας.

Το 2021 καταγράφηκαν τρία τέτοια περιστατικά και άλλα δύο το 2020, σύμφωνα με απολογισμό του Reuters, ο οποίος δείχνει ότι η πλειονότητα των θυμάτων από το 2017 και μετά είναι είτε μαύροι είτε αραβικής καταγωγής

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Μπόρες, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Πέμπτη

Μουντομπάσκετ - Αντετοκούνμπο: “Πονοκέφαλος” με την συμμετοχή του Greek freak

Πέτρος και Παύλος: Ο βίος και το έργο των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων