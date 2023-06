Κοινωνία

Βιασμός και ληστεία 20χρονης: Η καταγγελία, η απώλεια μνήμης και η σύλληψη

Τι αναφέρει η κοπέλα για το ενδεχόμενο να έριξαν κάποια ουσία στο ποτό της. Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας. Γιατί δεν κατέθεσε στους αστυνοιμικούς ο 23χρονος.

Στην σύλληψη ενός 23χρονου ημεδαπού, κατοίκου Αρχαγγέλου για βιασμό και ληστεία μιας 20χρονης από την Ιρλανδία στο Φαληράκι, προχώρησαν χθες το πρωί οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Ο 23χρονος δεν ανέπτυξε στους αστυνομικούς του υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς και επιφυλάχθηκε να το κάνει ενώπιον της Εισαγγελέως Υπηρεσίας και του Ανακριτή.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε το νεαρό κορίτσι, είχε βγει το βράδυ της Δευτέρας 26 Ιουνίου 2023 με την παρέα της στο Φαληράκι, για διασκέδαση. Τα ξημερώματα της Τρίτης 27 Ιουνίου 2023 και περί ώραν 01.45 έφυγε με άτομο άγνωστο από το σημείο που διασκέδαζε με κατεύθυνση από την πλατεία Φαληρακίου προς την παραλία.

Η 20χρονη υποστήριξε ότι για περίπου 5 ώρες, μέχρι και τις 06.30 το πρωί της Τρίτης, είχε απώλεια μνήμης, πιθανολογώντας, λόγω και της ζάλης που είχε, πως ο άγνωστος της είχε ρίξει κάποια ουσία στο ποτό της καθώς είχε καταναλώσει ελάχιστη ποσότητα αλκοόλ που δεν δικαιολογούσε την κατάσταση στην οποία περιήλθε. Το κορίτσι ξύπνησε το πρωί της Τρίτης σε παραλία και τότε ξεκίνησε να επανέρχεται η μνήμη της. Εκεί διαπίστωσε πως δεν είχε το εσώρουχο της, το κινητό της, ούτε όμως και την ροζ τσάντα που κρατούσε, ενώ είχε χτυπήματα στη μύτη και σημάδια κακοποίησης στον πρωκτό.

Πιο συγκεκριμένα η αλλοδαπή είπε στους αστυνομικούς ότι γνώρισε κάποια άτομα στο ξενοδοχείο όπου διαμένει και την 26η Ιουνίου 2023 αποφάσισαν όλοι μαζί να μεταβούν στο Φαληράκι. Εκεί διασκέδασαν αρχικά σε ένα μπαρ και κατανάλωσε τρια ποτά και συγκεκριμένα βότκα με κόκα- κόλα. Ακολούθως μετέβησαν σε άλλο κατάστημα και από εκεί και έπειτα έχει πλήρη απώλεια μνήμης. Το μόνο που θυμάται είναι, όπως είπε, να ξυπνάει σε μία παραλία επάνω σε μια ξαπλώστρα και να νοιώθει ζαλισμένη. Όταν ξύπνησε την, πονούσε η μύτη της έντονα σαν να έχει χτυπηθεί και διαπίστωσε ότι της έλειπαν τα αντικείμενα που προαναφέραμε.

Οπως περιέγραψε η αλλοδαπή το φόρεμα το οποίο φορούσε ήταν κανονικά τοποθετημένο επάνω της και όταν πήγε στην τουαλέτα του δωματίου της ένοιωθε πόνο στον πρωκτό και είδε αίμα στην τουαλέτα. Ξεκαθάρισε εξάλλου ότι δεν έχει ασφάλεια στη χώρα της για περιπτώσεις κακοποίησης εναντίον της. Στο πλαίσιο της έρευνας κατέθεσε και μια Μολδαβή που την είδε με τον κατηγορούμενο να κατευθύνεται προς την παραλία. Οπως τόνισε δεν φαινόταν μεθυσμένη και μιλούσε φυσιολογικά ενώ τον περιέγραψε στις αρχές.