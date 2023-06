Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε αλλιώς”: Τα οφέλη του βόλεϊ στην άμμο και οι κίνδυνοι από τα αεροπορικά ταξίδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοφία Αλιμπέρτη, Κωνσταντίνος Δέδες και Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν στον ΑΝΤ1 και την Πέμπτη για να μας βοηθήσουν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

-

«ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» λέει καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1 η Σοφία Αλιμπέρτη και μαζί με τον Κωνσταντίνο Δέδε και τον Κωνσταντίνο Ξένο μάς προσκαλούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα μέσα από χρήσιμες συμβουλές υγείας και ευεξίας που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Ποια είναι τα οφέλη του βόλεϊ στην άμμο; Ο ορθοπαιδικός χειρουργός & αθλητίατρος Αναστάσιος Δεληγιώργης τα αναλύει, η πρωταθλήτρια beach volley Έφη Σφυρή, αναφέρεται στα οφέλη του αθλήματος στο σώμα και η πρωταθλήτρια Βίκυ Αρβανίτη στον τραυματισμό της σε προπόνηση, που την έκανε να σκεφτεί την αποχώρησή της επαγγελματικά από το άθλημα.

Ξέρετε ότι τα πολύωρα ταξίδια με αεροπλάνο αυξάνουν τον κίνδυνο φλεβικής θρόμβωσης; Ο αγγειοχειρουργός και πρόεδρος της ελληνικής φλεβολογικής εταιρείας Αντώνης Παπαγεωργίου, αναλύει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε και ο Κωνσταντίνος Ξένος μάς λέει ποιες τροφές βοηθούν τα αγγεία, καθώς και ποιες θα πρέπει να αποφεύγουμε ώστε να προλάβουμε τυχόν θρόμβωση.

Συμβουλές για λευκά χαμόγελα. Η χειρουργός οδοντίατρος Βίλλυ Κυπραίου εξηγεί όσα πρέπει να γνωρίζουμε πριν βάλουμε όψεις πορσελάνης στα δόντια μας.

Σκέφτεστε να κάνετε τα φρύδια σας tattoo; Η Medical Tattoo artist Ρεβέκκα Γιαννοπούλου εξηγεί τι πρέπει να προσέξουμε αν αποφασίσουμε να κάνουμε μόνιμο μακιγιάζ φρυδιών.

Δείτε το trailer:

Ειδήσεις σήμερα:

“Αρένα” - Στίγκας: οι Σπαρτιάτες μοιάζουν πολύ στους “Έλληνες” του Κασιδιάρη (βίντεο)

Έστειλε γυμνές φωτογραφίες της σε “χάκερ” που υποδύθηκε το αγόρι της

Παράνομα botox - Θύμα στον ΑΝΤ1: μου έβαλαν μαρμαρόσκονη, αντί για τοξίνη (βίντεο)