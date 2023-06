Πολιτισμός

Πέθανε η Άντζελα Ζήλεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η είδηση του θανάτου της "βύθισε" στην θλίψη τον καλλιτεχνικό χώρο. Το "αντίο" του Σπύρου Μπιμπίλα.

-

Έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 88 ετών η τραγουδίστρια Άντζελα Ζήλεια, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Facebook ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Με μεγάλη θλίψη μάθαμε πριν από λίγο την ξαφνική αποχώρηση από τη ζωή της αγαπημένης μας φίλης και σπουδαίας εμβληματικής τραγουδίστριας με την βελούδινη φωνή των δεκαετιών 60, 70,80, με τα πάμπολλα βραβεία στα εγχώρια και τα διεθνή φεστιβάλ, αλλά και πολύ αγαπητής λόγω της σημαντικής παρουσίας της ως ηθοποιού στις χαρακτηριστικες ταινίες μελό του 60, της μοναδικής Άντζελας Ζήλεια.

Σπουδαία ευγενική κυρία που αγάπησε εμάς τους νεότερους σαν παιδιά της… Καλό ταξίδι γλυκιά μας Άντζελα…», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Αρένα” - Στίγκας: οι Σπαρτιάτες μοιάζουν πολύ στους “Έλληνες” του Κασιδιάρη (βίντεο)

Έστειλε γυμνές φωτογραφίες της σε “χάκερ” που υποδύθηκε το αγόρι της

Παράνομα botox - Θύμα στον ΑΝΤ1: μου έβαλαν μαρμαρόσκονη, αντί για τοξίνη (βίντεο)