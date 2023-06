Κοινωνία

Πανελλαδικές: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες - Πού θα τις δείτε

Τέλος η αγωνία των υποψηφίων, καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες. Πώς θα μάθετε τα αποτελέσματα.

Άνοιξε η πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των Εξετάσεων Γενικών Ενιαίων Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαία.

Επιπλέον, σχετικές καταστάσεις αναρτώνται σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας και περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία του ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Τέλος, οι υποψήφιοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνό τους, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων στον υπολογισμό των μορίων τους το υπουργείο Παιδείας έχει αναπτύξει ειδική εφαρμογή, με την οποία οι υποψήφιοι, εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

