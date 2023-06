Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

«Σήμερα συνεχίζουμε να έχουμε τον Άρη και τον Ουρανό, με τις δυσκολίες τους, όμως είναι μια ημέρα καλή κατά τα άλλα», είπε την Πέμπτη , η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η αστρολόγος είπε πάντως ότι «Η Σελήνη είναι στον Σκορπιό, που σημαίνει χρήμα και έρωτα, αυτά θα πάνε καλά».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

