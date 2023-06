Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισσό

Δείτε αναλυτικά που, πότε και για πόσο θα ισχύσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 1η και 2 Ιουλίου, στη λεωφόρο Κηφισού λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Ειδικότερα το Σάββατο, 1η Ιουλίου, από 00:01 έως 05:00 και 23:00 έως 04:00 της επομένης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Κηφισού, εναλλάξ ανά λωρίδα, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά (κάτω από τον ανισόπεδο κόμβο αυτής για την έξοδο για Κόρινθο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία) περιοχής Δήμου Περιστερίου.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες, κάθε φορά, λωρίδες κυκλοφορίας.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

