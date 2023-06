Αθλητικά

Άκης Καμπανός: Η ώρα της αλήθειας για τους 12 κατηγορούμενους

Σήμερα έκλεισε ο κύκλος των αγορεύσεων των συνηγόρων υπεράσπισης των 12 κατηγορουμένων. Πότε αναμένεται η απόφαση του Δικαστηρίου.

Την Πέμπτη, 6 Ιουλίου, θα εκδοθεί η απόφαση στη δίκη για τη δολοφονία του 'Αλκη Καμπανού, όπως γνωστοποίησε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου δικάζεται εδώ και πέντε μήνες η πολύκροτη υπόθεση.

Σήμερα έκλεισε ο κύκλος των αγορεύσεων των συνηγόρων υπεράσπισης των 12 κατηγορουμένων και το δικαστήριο διέκοψε ενόψει της διάσκεψης.

Με την ολοκλήρωση των αγορεύσεων, η πρόεδρος του Κακουργιοδικείου απηύθυνε ερώτηση προς τους κατηγορούμενους εάν θέλουν να κάνουν κάποια τελευταία τοποθέτηση, πριν αποσυρθεί το δικαστήριο. Ένας- ένας οι κατηγορούμενοι πήραν το λόγο και ζήτησαν για μία ακόμη φορά συγγνώμη από την οικογένεια του 'Αλκη και την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας της έδρας έχει προτείνει την ενοχή και των 12 εμπλεκόμενων προσώπων.

