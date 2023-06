Κοινωνία

Ναρκωτικά - Χαλάνδρι: Έκρυβε κοκαΐνη στο καντράν του αυτοκινήτου (εικόνες)

Τι άλλο εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν.

Εντοπίστηκαν σε μη ορατά σημεία και συγκεκριμένα σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες πίσω από το σύστημα ραδιοφώνου και του καντράν. - Μέρος αυτών ήταν και εντός βαλίτσας στην μπαγκαζιέρα μοτοσυκλέτας

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Εντοπίστηκαν απογευματινές ώρες χθες (28/6) στο Χαλάνδρι, πάνω από 21 κιλά κοκαΐνης, μετά από αστυνομική επιχείρηση που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας για τον εντοπισμό 47χρονου διακινητή κοκαΐνης, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής

Για την ταυτοποίηση του 47χρονου προηγήθηκε κατάλληλη ανάλυση και διασταύρωση πληροφοριακών δεδομένων, εξακρίβωση χώρων, στοιχείων ατόμων και δημιουργία ατομικού «προφίλ», ενώ πιστοποιήθηκε η δράση του στην εμπορία ποσοτήτων κοκαΐνης σε διάφορα άτομα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκε στο Χαλάνδρι 28χρονος αλλοδαπός να κατέχει νάιλον συσκευασία που περιείχε -505- γραμμ. κοκαΐνης, την οποία προμηθεύτηκε πριν τη σύλληψη του από τον 47χρονο διακινητή.

Ακολούθως, εντοπίστηκε ο 47χρονος στην ίδια περιοχή και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο αυτοκίνητα και μηχανή που είχε στην κατοχή του, βρέθηκαν (28) νάιλον συσκευασίες περιέχουσες κοκαΐνη -21- κιλών και -359,6- γραμμαρίων.

Οι ανωτέρω ποσότητες ήταν τοποθετημένες σε μη ορατά σημεία και συγκεκριμένα σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες πίσω από το σύστημα ραδιοφώνου και του καντράν. Ακόμη, μέρος αυτών ήταν και εντός βαλίτσας στην μπαγκαζιέρα της μοτοσυκλέτας.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Συνολικά, από την υπόθεση κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη βάρους 21 κιλών και 864,6 γραμμ.,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

τα χρηματικά ποσά των 16.085 δολαρίων ΗΠΑ και -3.250- ευρώ,

τα εν λόγω οχήματα και 4 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα δικογραφία σε βάρος τους για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

