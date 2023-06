Πολιτική

Παραίτηση Τσίπρα - Associated Press: Η Έφη Αχτσιόγλου πιθανότερη διάδοχος του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ

«Η πρώην υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει λάβει υποστήριξη από τμήμα του κόμματος» σχολιάζει το δημοσίευμα

Την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑΣ-ΠΣ αλλά και το ποιος θα είναι ο διάδοχός του, σχολιάζει σε δημοσίευμά του το Associated Press, με πιθανότερη όπως αναφέρει την Έφη Αχτσιόγλου.

«Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε την απόφασή του την Πέμπτη να παραιτηθεί από αρχηγός του αριστερού κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, μερικές ημέρες μετά τη συντριπτική ήττα στις εκλογές. Ο 48χρονος Τσίπρας υπηρέτησε ως πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2015 έως το 2019 σε πολιτικά ταραχώδη χρόνια, καθώς η χώρα αγωνιζόταν να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ και να τερματίσει μια σειρά διεθνών προγραμμάτων διάσωσης» σχολιάζει το δημοσίευμα του Associated Press.

Παράλληλα, επισημαίνει το δημοσίευμα ότι ο «Επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012, ο Τσίπρας δημιούργησε ένα πιο συνεκτικό κόμμα, μεταφέροντάς το από μια μικρή πολιτική ομάδα στη νίκη στις γενικές εκλογές το 2015, με τη δέσμευσή του να απωθήσει τα σκληρά μέτρα λιτότητας που απαιτούσαν οι δανειστές διάσωσης από άλλα μέλη της ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο . Η προσπάθεια αποδείχθηκε ανεπιτυχής και η Ελλάδα έλαβε ένα τρίτο πρόγραμμα διάσωσης αργότερα εκείνο το έτος για να αποφύγει τη χρεοκοπία και την έξοδο από το κοινό νόμισμα του ευρώ. Χαλάρωσε τη μαχητική του στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τελικά δημιούργησε κλειστούς δεσμούς με ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένης της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ. Επαινέθηκε ευρέως από τους δυτικούς συμμάχους για την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας με τη Βόρεια Μακεδονία που εισήγαγε τη γείτονα της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και προώθησε την προσπάθειά της να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης και στο ποιος θα είναι ο επόμενος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ με την Έφη Αχτσιόγλου να θεωρείται η επικρατέστερη. «Ο Τσίπρας αναμένεται να παραμείνει αρχηγός για αρκετές εβδομάδες έως ότου εκλεγεί ο διάδοχός του από τα μέλη του κόμματος. Κανένα εξέχον μέλος του κόμματος δεν έχει καλέσει δημόσια τον Τσίπρα να παραιτηθεί μετά την εκλογική ήττα, αν και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, πρώην υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον είχε προτρέψει να σκεφτεί τα αποτελέσματα και να "λάβει τις απαραίτητες ενέργειες". Η 38χρονη Έφη Αχτσιόγλου, πρώην υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει λάβει υποστήριξη από τμήμα του κόμματος για να διεκδικήσει ηγετικό ρόλο, αλλά δεν έχει συζητήσει δημόσια τα σχέδιά της. Οι σχολιαστές κατηγόρησαν το κακό εκλογικό αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ στην εν πολλοίς αρνητική εκστρατεία του κόμματος, την αναβίωση του παραδοσιακά ισχυρού ΠΑΣΟΚ και την εμφάνιση αποσπασμένων κομμάτων με επικεφαλής τους πρώην συμμάχους του Τσίπρα, συμπεριλαμβανομένου του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη».

