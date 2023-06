Κοινωνία

Μάτι - Αξιωματικός Πυροσβεστικής: Ενημερωθήκαμε για το χάος με σήμα που έφτασε από τη Δανία

Στο δικαστήριο κατέθεσε ο αξιωματικός που υπηρετούσε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής. Το Πρωτοδικείο επιδίκασε αποζημίωση 310.000 ευρώ σε συγγενείς θύματος

Με δεύτερη απόφαση του το Διοικητικό Πρωτοδικείο δικαιώνει συγγενείς θύματος της τραγωδίας στο Μάτι με την φονική πυρκαγιά τον Ιούλιο του 2018. Συγκεκριμένα, το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο με την (αριθμός 8941/2023) απόφασή του επιδίκασε αποζημίωση που φθάνει τις 310.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης σε συγγενείς θύματος από την τραγική πυρκαγιά.

Η προσφυγή αφορά γυναίκα που πνίγηκε στην προσπάθεια της να ξεφύγει από τη φωτιά, με τους συγγενείς της να υποστηρίζουν πως οι παραλείψεις των οργάνων του κράτους είχε ως αποτέλεσμα τον «βασανιστικό και επίπονο θάνατο της συγγενούς τους, η οποία παρά την ηλικία της ήταν υγιής και αυτοεξυπηρετούνταν».

Σύμφωνα με τους συνηγόρους των συγγενών του θύματος, Κωνσταντίνο Φύσσα και Δημήτρη Σκύδρα, «Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας είναι κομβική και πολύ σημαντική διότι πρόκειται για την πρώτη υπόθεση που αφορά θύμα, που πνίγηκε στη θάλασσα στην προσπάθειά του να σωθεί από τον όλεθρο της φωτιάς. Επίσης, η συγκεκριμένη απόφαση επιρρίπτει ευθύνες, όχι μόνο στο Πυροσβεστικό Σώμα και στην Πολιτική Προστασία, όπως οι προηγούμενες, αλλά, σύμφωνα με την απόφαση, και στην Περιφέρεια Αττικής και στον Δήμο Μαραθώνα για σημαντικές παραλείψεις τους, που οδήγησαν στο τραγικό αποτέλεσμα»

Στη δίκη για το ποινικό μέρος της τραγωδίας, στο δικαστήριο κατέθεσε ο αξιωματικός που υπηρετούσε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Μιχάλης Αυγουλέας. Ο μάρτυρας είπε ότι ενημερώθηκαν για τη χαώδη κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή μετά το σήμα που έφτασε από τη Δανία.

«Η πρώτη πληροφορία ήρθε από το ελικόπτερο για τους τουρίστες της Δανίας. Κάποιος από αυτούς πάτησε το 112 στο κινητό του, ενημερώθηκε το δανέζικο δίκτυο και από εκεί ζήτησαν συνδρομή από τον αντίστοιχο φορέα στην Ελλάδα», όπως ανέφερε.

