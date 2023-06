Κόσμος

Ερντογάν για κάψιμο Κορανίου: Θα διδάξουμε στους αλαζόνες Δυτικούς ότι δεν είναι θέμα ελευθερίας έκφρασης...

«Δεν θα υποκύψουμε στην πολιτική της πρόκλησης και της απειλής» διαμήνυσε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε σήμερα τη Σουηδία επειδή η σκανδιναβική χώρα έδωσε άδεια για μια κινητοποίηση κατά την οποία διαδηλωτές έκαψαν ένα αντίτυπο του Κορανίου χθες, στη Στοκχόλμη, λέγοντας ότι η Τουρκία δεν θα υποκύψει ποτέ σε μια πολιτική προσκλήσεων ή απειλών.

«Θα διδάξουμε στους αλαζόνες Δυτικούς ότι δεν είναι θέμα ελευθερίας έκφρασης η προσβολή των ιερών αξιών των μουσουλμάνων», είπε ο Ερντογάν, καταγγέλλοντας «με τον πιο έντονο τρόπο» την ενέργεια αυτή.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Ρετζέπ Ταγίπο Ερντογάν ανέφερε:

«Δεν θα υποκύψουμε στην πολιτική της πρόκλησης και της απειλής», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αναφερόμενος στο κάψιμο του Κορανίου στην Σουηδία.

Σε μήνυμά του για την εορτή των Θυσιών (Μπαϊράμ) ο Τούρκος Πρόεδρος είπε «Θα δείξουμε την αντίδρασή μας μέχρι να καταπολεμηθεί με αποφασιστικότητα η ισλαμοφοβία. Η Εορτή των Θυσιών, που ενώνει ανθρώπους διαφορετικών γλωσσών, θρησκειών και πολιτισμών, είναι η επιτομή της αλληλεγγύης. Θυσία είναι να μοιραστούμε το τραπέζι μας με τα αδέρφια μας»

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι η Άγκυρα θα δώσει την πιο δυνατή απάντηση σε αυτό που αποκάλεσε τη αχρεία διαμαρτυρία.

