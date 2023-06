Κοινωνία

“Συγκοινωνούντα Δοχεία” - Παιδική πορνογραφία: “Στο φως” η μεγαλύτερη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ (εικόνες)

Συνελήφθησαν 6 άτομα. Πώς δρούσαν και πώς έφτασαν στα ίχνη των δραστών.

Πανελλαδική αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία “Συγκοινωνούντα Δοχεία” για την καταπολέμηση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων και της εκδικητικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο, πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα -σε βάρος 32 ατόμων (31 Έλληνες και 1 αλλοδαπός), από τους οποίους οι 6 συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για πορνογραφία ανηλίκων και εκδικητική πορνογραφία, μέσω διαδικτύου.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από την ενδελεχή διερεύνηση και πολύμηνη ανάλυση των οποίων προέκυψε ότι, χρήστες του διαδικτύου, διατηρούσαν πρόσβαση σε διακομιστές (servers) δημοφιλούς σελίδας κοινωνικής δικτύωσης και διακινούσαν μεγάλο όγκο εγχώριου και διεθνούς υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, καθώς και εκδικητικής πορνογραφίας ανηλίκων και ενηλίκων.

Πώς δρούσαν

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης τους:

γνωστοποιούσαν το υλικό που κατείχαν και ζητούσαν επικοινωνία μέσω προσωπικών μηνυμάτων, προκειμένου να πωλήσουν ή να ανταλλάξουν τα επίμαχα αρχεία,

για να προσελκύσουν περισσότερα άτομα, δημοσίευαν απροκάλυπτα μέρος του υλικού ή ακόμη και τα ονοματεπώνυμα των ανηλίκων ή ενηλίκων θυμάτων για τα οποία διέθεταν σχετικό πορνογραφικό υλικό. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις γνωστοποιούσαν την πόλη διαμονής των θυμάτων ή αντιστοίχιζαν το υλικό που κατείχαν σε άλλα δημοφιλέστερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να είναι δυνατή και η μελλοντική, απευθείας επικοινωνία των παραληπτών με τα θύματα και να τα εκβιάσουν για τη λήψη χρηματικών ποσών ή για επιπλέον υλικό, εμπλούτιζαν και ανανέωναν τακτικά το συνολικό επίμαχο υλικό των θυμάτων, ώστε να είναι πρόσφορη η διαρκής αγοραπωλησία ή/και ανταλλαγή του σε όλους τους διακομιστές.

Το ανωτέρω υλικό διέθεταν έναντι χρηματικών ποσών που κυμαίνονταν από 5 ευρώ έως 35 ευρώ, ώστε οι χρήστες κατά περίπτωση να αποκτούν:

πρόσβαση σε όλο το υλικό που ήταν αποθηκευμένο σε κάθε διακομιστή,

πλήρη πρόσβαση σε κλειδωμένα κανάλια όπου βρισκόταν ομαδοποιημένο το ανωτέρω υλικό και κατηγοριοποιημένο βάσει προσωπικών στοιχείων θύματος ή ανά περιοχή κατοικίας του και

δυνατότητα να «κατεβάσουν» όλο το επίμαχο υλικό μέσω υπερσυνδέσμων.

Τα στοιχεία τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας Εισαγγελίας και ακολούθησε έρευνα με τη χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών σε κανάλια των διακομιστών και στο πορνογραφικό υλικό το οποίο είχε αποθηκευτεί τοπικά ή σε νεφοϋπολογιστικούς λογαριασμούς με σκοπό τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των θυμάτων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με το Τμήμα Homeland Security Investigations της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα και με την εταιρία νεφοϋπολογιστικών λογαριασμών, όπου δημοσιεύτηκαν οι επίμαχοι υπερσύνδεσμοι, απ’ όπου προέκυψαν ηλεκτρονικά ίχνη και στοιχεία για τους χρήστες – διαχειριστές και τους χρήστες – επισκέπτες των διακομιστών.

Τα δεδομένα αυτά τέθηκαν εκ νέου υπόψη της Εισαγγελίας και από την περαιτέρω αλληλογραφία με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου προέκυψαν τα στοιχεία των εμπλεκομένων ατόμων ενώ εξακριβώθηκε και ο τόπος κατοικίας τους.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Από τις επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή έτερων αστυνομικών υπηρεσιών το διάστημα από 16 Ιουνίου 2023 μέχρι 26 Ιουνίου 2023 σε οικίες των εμπλεκομένων (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αίγιο, Κόρινθο, Καλαμάτα, Χαλκιδική, Δράμα, Κομοτηνή, Καστοριά, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Γρεβενά, Ηγουμενίτσα, Κέρκυρα, Καρδίτσα, Βόλο, Φάρσαλα, Αλιβέρι, Θήβα και Ρόδο) συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

32 κινητά τηλέφωνα,

39 σκληροί δίσκοι Η/Υ,

3 φορητά μέσα αποθήκευσης (USB),

2 κάρτες μνήμης, τύπου SD,

11 φορητοί Η/Υ και

tablet

Από την επιτόπια έρευνα που διενεργήθηκε στα ψηφιακά πειστήρια, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή των ατόμων στην υπόθεση, ενώ σε πολλά από αυτά βρέθηκε τοπικά αποθηκευμένο ή σε νεφοϋπολογιστικούς λογαριασμούς, πλήθος υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) αναγνωρισμένων - ταυτοποιημένων ανηλίκων θυμάτων και εκδικητικής πορνογραφίας ενηλίκων, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις ταυτοποιήθηκε ότι πωλήθηκε σε έτερους χρήστες, έναντι συγκεκριμένων εμβασμάτων μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, πράξεις για τις οποίες έξι (6) άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 30 ανήλικα θύματα, ηλικίας 13 έως 17 ετών καθώς και 10 ενήλικα θύματα εκδικητικής πορνογραφίας. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω Διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

