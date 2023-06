Πολιτική

Τσίπρας - ΣΥΡΙΖΑ: η πολιτική πορεία και η παραίτηση (βίντεο)

Ο Αλέξης Τσίπρας παρέδωσε σήμερα τα ηνία του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας διαγράψει μια πορεία 15 χρόνων, ένα δύσκολο ταξίδι όπως είπε ο ίδιος, που είχε "συμβιβασμούς, δύσκολες αποφάσεις αλλά και τραύματα".

-

Της Όλγας Παναγιωτίδου

Ήταν Οκτώβριος του 2005 όταν ο νεαρός τότε Αλέξης Τσίπρας, με καταγωγή από το Αθαμανιό της Άρτας έκανε τα πρώτα του βήματα στην εγχώρια πολιτική σκηνή.

Με πολιτική δράση στο χώρο της Αριστεράς από τα μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια ο νεαρός πολιτικός μηχανικός που πρωταγωνίστησε στις μαθητικές κινητοποιήσεις την περίοδο 90-91 και το 2001 ταξίδεψε στη Γένοβα για να συμμετάσχει στις διαδηλώσεις εναντίον της συνόδου κορυφής των G8 (ΦΗ ΠΛΑΝΑ ΓΕΝΟΒΑ) ήταν η πρόταση του τότε προέδρου του ΣΥΝ Αλέκου Αλαβάνου για τον Δήμο Αθηναίων.

Στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2006 έλαβε ποσοστό 10,5% και συνολικά 4 έδρες στο δημοτικό συμβούλιο.

Το πολιτικό άστρο του Αλέξη Τσίπρα μόλις είχε αρχίσει να λάμπει. Τον Φεβρουάριο του 2008 στο 5ο συνέδριο του ΣΥΝ εξελέγη με ποσοστό 70,4% πρόεδρος του Συνασπισμού έχοντας ως αντίπαλο τον Φώτη Κουβέλη.

Σε ηλικία 33 ετών, ο Τσίπρας έγινε ο νεότερος αρχηγός πολιτικού κόμματος στην ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας. Ο Αλέκος Αλαβάνος, τον οποίο διαδέχθηκε, παρέμεινε πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 κάθεται για πρώτη φορά στα έδρανα της Βουλής στη θέση του προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Η είσοδος της Ελλάδας σε καθεστώς μνημονίου και η μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια αξιοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα ποσοστά των έως τότε δύο μεγάλων κομμάτων έπεφταν και του ΣΥΡΙΖΑ ανέβαιναν. Το 16,78% που έλαβε στις εκλογές του Μαΐου του 2012 θεωρήθηκε ιστορικό ρεκόρ στα μεταπολιτευτικά εκλογικά χρονικά για κόμμα της Αριστεράς.

Τα φώτα εγχώριων και ξένων μέσων ενημέρωσης έπεσαν στον Αλέξη Τσίπρα.

Στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε πρώτο κόμμα. Το 36,3% που συγκέντρωσε δεν αρκούσε για τον σχηματισμό κυβέρνησης και έδωσε τα χέρια με τον Πάνο Καμμένο. Ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που έδωσε πολιτικό όρκο.



Η Ευρώπη έσφιγγε συνέχεια το "ζωνάρι" και τον Ιούνιο του 2015 ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Οι τράπεζες παρέμειναν κλειστές, επιβλήθηκαν capital controls και ο Αλέξης Τσίπρας πήρε σαφή θέση υπέρ του «όχι». Το «όχι» έγινε στη συνέχεια «ναι» με τα κόμματα να μιλούν για μεγάλη κωλοτούμπα. Στις 13 Ιουλίου μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις ο Αλέξης Τσίπρας κατέληξε σε συμφωνία με τους δανειστές για το 3ο μνημόνιο.

Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε και πάλι τις εκλογές με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Πάνο Καμμένο να σχηματίζουν κυβέρνηση.





Γραβάτα αρνήθηκε να φορέσει. Έκανε όμως μια εξαίρεση, όταν από το Ζάππειο ανακοίνωσε την έξοδο από το μνημόνιο...

Περήφανος έως σήμερα δηλώνει για τη συμφωνία των Πρεσπών. Το State Department, ηγέτες κρατών και κόμματα του ΕΚ χαιρέτισαν τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντας τη ιστορική. Ο Πάνος Καμμένος αποχωρεί από την κυβέρνηση, στην πρόταση για ανανέωση της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση βουλευτές των ΑΝΕΛ τον στηρίζουν.

Μετά την ήττα στις ευρωεκλογές του 2019 προκηρύσσει εκλογές για τον Ιούλιο του 2019. Η ΝΔ κερδίζει και ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στις εκλογές του Μαίου του 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη συτριβή που επαναλήφθηκε στις εκλογές της Κυριακής. Η παραίτηση του ήταν μονόδρομος, λένε πολιτικοί του αντίπαλοι.

Σε νίκες και ήττες δίπλα του είναι η Μπέτυ Μπαζιάνα με την οποία έχει υπογράψει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και έχουν αποκτήσει δύο γιους.

