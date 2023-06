Πολιτική

ΟΣΕ: Άμεση διερεύνηση των δύο συμβάντων στο σιδηροδρομικό δίκτυο ζητά το Υπουργείο Μεταφορών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ζητά να διερευνηθούν άμεσα οι συνθήκες και τα αίτια των δυο συμβάντων, χθες και σήμερα

-



Να διερευνηθούν άμεσα οι συνθήκες και τα αίτια των δυο συμβάντων, χθες Τετάρτη 28 Ιουνίου και σήμερα Πέμπτη 29 Ιουνίου, στο σιδηροδρομικό δίκτυο ζητά από την διοίκηση του ΟΣΕ η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

«Με αφορμή τα δύο πρόσφατα περιστατικά στο σιδηροδρομικό δίκτυο, κατά τη διάρκεια των οποίων, όπως διευκρινίζεται δεν υπήρξε κίνδυνος για την ακεραιότητα των επιβατών, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ζήτησε από τη διοίκηση του ΟΣΕ να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια των συμβάντων» τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις της Hellenic train, τα ανωτέρω περιστατικά που σημειώθηκαν στις 28.06.2023 και στις 29.06.2023, αφορούν αντίστοιχα σε μη ολοκλήρωση διπλής σύζευξης μεταξύ αμαξοστοιχιών και σε ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας στο δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη, λόγω τεχνικού προβλήματος στη σήραγγα «Όθρυς». Το πόρισμα της έρευνας αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός δεκαημέρου και θα υπάρξει η σχετική ενημέρωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη για το Μάτι: Αποζημίωση “μαμούθ” σε συγγενείς θύματος που πνίγηκε προσπαθώντας να γλιτώσει

Ναρκωτικά - Χαλάνδρι: Έκρυβε κοκαΐνη στο καντράν του αυτοκινήτου (εικόνες)

Έστειλε γυμνές φωτογραφίες της σε “χάκερ” που υποδύθηκε το αγόρι της