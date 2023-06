Οικονομία

ΑΑΔΕ: Παράταση στην υποβολή του Ε9

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πότε μπορούν να υποβάλλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα το Ε9.

-

Παράταση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023 δίνεται με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2023, φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και νομικών οντοτήτων, ιδιοκτητών ακινήτων.

Όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, «σκοπός της μετάθεσης είναι η διευκόλυνση των φορολογούμενων ώστε να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των συγκεκριμένων δηλώσεων».

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε η Άντζελα Ζήλεια

Έστειλε γυμνές φωτογραφίες της σε “χάκερ” που υποδύθηκε το αγόρι της

Βιασμός και ληστεία 20χρονης: Η καταγγελία, η απώλεια μνήμης και η σύλληψη