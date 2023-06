Κίνα: Νεκροί από πτώση βράχων σε λεωφορείο

Κόσμος

Άλλοι εννέα τραυματίστηκαν. Οι βράχοι που αποκολλήθηκαν χτύπησαν το πίσω μέρος του λεωφορείου.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν χτυπήθηκε σήμερα από βράχους που έπεσαν από βουνοπλαγιά στην πόλη Τσονγκτσίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας.

Οι βράχοι που αποκολλήθηκαν χτύπησαν το πίσω μέρος του λεωφορείου, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 19 άνθρωποι. Είχαν προηγηθεί έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν κατολισθήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Στον τόπο του δυστυχήματος έσπευσαν διασώστες που ανέσυραν έξι πτώματα από τα συντρίμμια και απεγκλώβισαν εννέα τραυματίες. Ο οδηγός και τρεις επιβάτες που κάθονταν στις μπροστινές θέσεις δεν τραυματίστηκαν.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει νέες καταιγίδες στην περιοχή και οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους οδηγούς που κινούνται στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

