Ολυμπιακός: οι εμφανίσεις για τη νέα σεζόν (εικόνες)

Τις νέες εμφανίσεις για τη σεζόν 2023-2024, παρουσίασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Τις νέες εμφανίσεις για τη σεζόν2023-2024, παρουσίασε ο Ολυμπιακός σε μία φαντασμαγορική τελετή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Φορτούνης, Ντόι και Μπα ήταν τα… μοντέλα για την ΠΑΕ Ολυμπιακός και φόρεσαν τις τρεις νέες φανέλες της ομάδας, ποζάροντας με τις νέες εμφανίσεις που δημιούργησε η εταιρεία Adidas.

Η πρώτη είναι κλασική ερυθρόλευκη, ενώ η δεύτερη είναι άσπρη με μπλε λεπτομέρειες και η τρίτη μπλε με πορτοκαλί και μαύρες πινελιές.

Στην εκδήλωση έδωσαν επίσης το “παρών”, ο αθλητικός διευθυντής των Πειραιωτών, Αντόνιο Κορδόν, ο προπονητής Ντιέγκο Μαρτίνεθ, αλλά και ο γιος του Βαγγέλη Μαρινάκη.

