Ισπανία: 6,5 τόνοι κοκαΐνης μέσα σε χαρτόκουτα με μπανάνες (βίντεο)

Πέρα από τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν πάνω από ενάμισι εκατομμύριο ευρώ σε ρευστό, πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια έπειτα από εφόδους σε διάφορα σπίτια και αποθήκες.

Η ισπανική χωροφυλακή ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως προχώρησε από κοινού με τις κολομβιανές αρχές σε κατασχέσεις συνολικά 6,5 και πλέον τόνων κοκαΐνης που επρόκειτο να εισέλθουν στην Ισπανία μέσω του λιμανιού της Αλχεθίρας, στο στενό του Γιβραλτάρ, κρυμμένοι μέσα σε χαρτόκουτα με μπανάνες.

Δεκατρία πρόσωπα «συνελήφθησαν διότι αποπειράθηκαν να εισαγάγουν πάνω από 6,5 τόνους κοκαΐνης μέσα σε κιβώτια με μπανάνες στο λιμάνι της Αλχεθίρας από τη νότια Αμερική», ανέφερε η Guardia Civil σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Detenidos por intentar introducir mas de 6,5 toneladas de cocaina en contenedores de bananas por el puerto de Algeciras desde Sudamerica. Intervenido casi millon y medio de euros en efectivo y detenidas 13 personashttps://t.co/YfGwWY7MYC pic.twitter.com/juPPlbqDXi — Guardia Civil (@guardiacivil) June 29, 2023

Δύο κατασχέσεις, αντίστοιχα 3 και 1,25 τόνων, έγιναν στην Κολομβία τον Δεκέμβριο και μια τρίτη, 2,29 τόνων, από τον Ισημερινό, στο λιμάνι της Αλχεθίρας τον Μάιο.

Ο επικεφαλής του κυκλώματος στο οποίο αποδίδεται η ευθύνη «θεωρείται ότι συγκαταλέγεται στους κυριότερους διακινητές ναρκωτικών στην Ισπανία» κι έχει «βάση τη Μάλαγα», πρόσθεσε η ισπανική χωροφυλακή, χωρίς να διευκρινίσει αν συνελήφθη.

Η συνολική αξία πώλησης στη μαύρη αγορά των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν υπολογίζεται πως θα ξεπερνούσε τα 233 εκατομμύρια ευρώ.

Το κύκλωμα επιδίωξε να εξασφαλίσει τη συνέργεια δημοσίων λειτουργών στα λιμάνια της Αλχεθίρας και των χωρών της νότιας Αμερικής από όπου αναχωρούσαν οι ποσότητες των ναρκωτικών, προστίθεται στην ανακοίνωση της χωροφυλακής.

Πέρα από τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν πάνω από ενάμισι εκατομμύριο ευρώ σε ρευστό, πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια έπειτα από εφόδους σε διάφορα σπίτια και αποθήκες στις επαρχίες Κάδιθ και Μάλαγα (νότια Ισπανία), ιδίως στην Αλχεθίρας.

Οι δεσμοί της Ισπανίας με τη Λατινική Αμερική, από όπου προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος της κοκαΐνης που διακινείται σε παγκόσμια κλίμακα, έχουν μετατρέψει τη χώρα της Ιβηρικής σε μια από τις κυριότερες πύλες εισόδου ναρκωτικών στην Ευρώπη.

