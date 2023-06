Υγεία - Περιβάλλον

Ο καύσωνας στο Μεξικό σκότωσε πάνω από 100 ανθρώπους

Φονικός καύσωνας στο Μεξικό με θερμοκρασίες - ρεκόρ 49° Κελσίου τον Ιούνιο.

Συνολικά 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό από τη 12η ως την 25η Ιουνίου εξαιτίας κύματος καύσωνα που έπληξε το βόρειο τμήμα της χώρας, μέρος του οποίου καλύπτεται από έρημο, καθώς και την πρωτεύουσα των εννέα εκατομμυρίων κατοίκων, κατά τις αρχές.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των θυμάτων (64) καταγράφτηκε στη βιομηχανική πολιτεία Νουέβο Λεόν (βορειοδυτικά), στα σύνορα με το Τέξας, ανέφερε το υπουργείο Υγείας σε έκθεσή του με ημερομηνία 28η Ιουνίου, αντίτυπο της οποίας περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου χθες Πέμπτη.

Θερμοκρασία-ρεκόρ 49° Κελσίου καταγράφτηκε στην πολιτεία Σονόρα (βορειοδυτικά), κατά την ίδια πηγή.

Αυτή την εποχή του χρόνου, οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ των 30 και των 45 βαθμών Κελσίου κατά μέσον όρο.

Οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονταν σε θερμοπληξίες και αφυδάτωση.

Νέο κύμα καύσωνα ενδέχεται να πλήξει τη χώρα των 127 εκατομμυρίων κατοίκων από αύριο Σάββατο 1η Ιουλίου.

