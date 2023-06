Πολιτισμός

Πέθανε ο Τόλης Μαστρόκαλος

Έφυγε από την ζωή ο Τόλης Μαστρόκαλος των "Σπυριδούλα", βυθίζοντας στην θλίψη το μουσικό πεντάγραμμο.

Έφυγε από την ζωή ο Τόλης Μαστρόκαλος μια από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής ροκ σκηνής. Υπήρξε μέλος του θρυλικού συγκροτήματος «Σπυριδούλα».

Παρόλο που τον τελευταίο καιρό αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα υγείας χρόνια αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, ο Τόλης Μαστρόκαλος παρέμενε ενεργός.

Ποιος ήταν

Συμμετείχε στην θεατρική – μουσική παράσταση «Ο Άγνωστος Πρίγκιπας: Πάυλος Σιδηρόπουλος», που ήταν βασισμένη στη ζωή και την πορεία του Πάυλου Σιδηρόπουλου με τον οποίο συνυπήρξαν στους «Σπυριδούλα» από τη δεκαετία του 1970. Ο Τόλης Μαστρόκαλος ήταν ο μπασίστας των «Σπυριδούλα» στο θρυλικό δίσκο «Φλου», ένα LP που επηρέασε όσο κανένα άλλο την ελληνική ροκ.

Επιπλέον, ο Τόλης Μαστρόκαλος στάθηκε και στο πλευρό του Δημήτρη Πουλικάκου, στις πρόσφατες εμφανίσεις αυτού στο Κύτταρο.

Αφότου διαλύθηκαν οι «Σπουριδούλα», ο Τόλης Μαστρόκαλος συνέχισε να συμμετέχει σε διάφορα συγκροτήματα και μουσικές πρωτοβουλίες – μεταξύ τους και η Εταιρεία Καλλιτεχνών που δημιούργησε ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Στην συνέχεια πέρασε στο χώρο της διαφήμισης και του μάρκετινγκ όπου δραστηριοποιηθηκε επί σειρά ετών.

Η ραδιοφωνική παραγωγός και μια από τις πρώτες DJ στην Ελλάδα, η σύντροφος του Δημήτρη Πουλικάκου, Θέκλα Τσελέπη, έγραψε για τον θάνατο του Τόλη Μαστρόκαλου στον λογαριασμό της στο facebook: «Αντίο Τολίνο μου. Ελεύθερο πουλάκι ήσουν πάντα».