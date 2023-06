Κοινωνία

Τροχαίο στην Πειραιώς: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε δέντρο μετά από καταδίωξη (εικόνες)

Σκηνές "φαρ ουέστ" στην Πειραιώς. Καταδίωξη με τραυματισμούς και συλλήψεις.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην οδό Πειραιώς, ύστερα από επεισοδιακή καταδίωξη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν στην Αγία Βαρβάρα ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα να κινείται ύποπτα και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, εκείνος όμως δεν υπάκουσε τις εντολές και ξεκίνησε καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο οδηγός του ύποπτου αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος στην οδό Πειραιώς και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη και ένα δέντρο.

Οι δύο επιβάτες μεταφέρθηκαν τραυματίες στο νοσοκομείο.

Λόγω του ατυχήματος διακόπηκε για λίγη ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Πειραιώς, στο ύψος της Ιερά Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ομόνοια, αλλά πλέον έχει αποκατασταθεί.

