Πέθανε η Σμαρώ Γαϊτανίδου

Η Σμαρώ Γαϊτανίδου υπηρέτησε την τέχνη της με ταλέντο, ήθος και σεμνότητα. Το "αντίο" της ΚΘΒΕ.

Έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 83 ετών, η ηθοποιός Σμαρώ Γαϊτανίδου.

Υπήρξε μία από τις πρώτες ηθοποιούς που έπαιξαν στις παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, τη δεκαετία του ’60, δίπλα σε μεγάλα ονόματα.

Η τελευταία της θεατρική συνεργασία ήταν με τον Μιχαήλ Μαρμαρινό στον «Φάουστ» του Γκαίτε, το 2014.

Η εκλιπούσα υπηρέτησε την τέχνη της με ταλέντο, ήθος και σεμνότητα. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος την αποχαιρετά με βαθιά θλίψη.

65 παραστάσεις από το 1965 έως το 1999

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Σμαρώ Γαϊτανίδου υπήρξε μία από τις πρώτες ηθοποιούς που έπαιξαν στις παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, τη δεκαετία του ’60, δίπλα σε μεγάλα ονόματα του ελληνικού θεάτρου που έφερνε στη Θεσσαλονίκη ο Σωκράτης Καραντινός όταν ανέλαβε το 1961 γενικός διευθυντής του νεοϊδρυμένου Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

Συνολικά έπαιξε σε 65 παραστάσεις από το 1965 έως το 1999 και συνεργάστηκε με μερικούς από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του θεάτρου, όπως: Σωκράτης Καραντινός, Μήτσος Λυγίζος, Μίνως Βολανάκης, Πέλος Κατσέλης, Σπύρος Ευαγγελάτος, Αλέξης Σολωμός, Κυριαζής Χαρατσάρης, Κωστής Μιχαηλίδης, Θάνος Κωτσόπουλος, Γιάννης Χουβαρδάς, Λεωνίδας Τριβιζάς, Κώστας Μπάκας, Νίκος Σακαλίδης, Ανδρέας Βουτσινάς, Μιχαήλ Μαρμαρινός, κ.ά.

Τελευταία της θεατρική συνεργασία ήταν με τον Μιχαήλ Μαρμαρινό στον «Φάουστ¨ του Γκαίτε, το 2014, που παρουσιάστηκε στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

Έπαιξε στις ταινίες «Κοντά σου γνώρισα την αγάπη» σε σκηνοθεσία Όμηρου Ευστρατιάδη (1969) και στην Τριλογία 1: Το λιβάδι που δακρύζει (2004). την ταινία που αποτελεί το πρώτο μέρος της τελευταίας ανολοκλήρωτης του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

Επίσης, έγραψε το βιβλίο ‘Φοβάμαι μη σε ξεχάσω’».

