Life

Κάρολος: Τούρτα για τα γενέθλια του Βασιλιά στην Κρήτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο βασιλιάς Κάρολος της Αγγλίας λατρεύει την Ελλάδα και την Κρήτη. Στην Κνωσό έκοψαν τούρτα για τον Βρετανό μονάρχη…

-

Τα επίσημα γενέθλια του Βασιλιά της Αγγλίας Καρόλου ΙΙΙ γιορτάστηκαν χθες Πέμπτη, στη διάρκεια μιας πολύ όμορφης βραδιάς με άρωμα Ελλάδας και Βρετανίας, που διοργάνωσε η Βρετανική Πρεσβεία στο Ερευνητικό Κέντρο Κνωσού της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, στη Βίλα Αριάδνη στο Ηράκλειο, παρουσία του Πρέσβη κ. Μάθιου Λοτζ.

Ήταν η πρώτη φορά που επίσημα γενέθλια εορτάζονται εκτός Πρεσβείας, σε συνεργασία με το Βρετανικό Υποπροξενείο Κρήτης. Στην ομιλία του, σε αγγλικά και άψογα ελληνικά, ο κ. Λοτζ επισήμανε, μεταξύ άλλων, τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τον Βασιλιά Κάρολο με την Ελλάδα, με την οποία διατηρεί μια ιδιαίτερη σχέση και ειδικότερα την Κρήτη, την οποία έχει επισκεφτεί αρκετές φορές στο παρελθόν, με πιο πρόσφατη αυτήν του Μάιου του 2018.

Υπογράμμισε επίσης ότι η βρετανική πρεσβευτική κατοικία στο Κολωνάκι στεγάζεται στην πρώην οικία που κατασκεύασε για τον Ελευθέριο Βενιζέλο η σύζυγός του Έλενα Σκυλίτση.

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια η Δ/ντρια της Βρετανικής Σχολής Αθηνών Ρεμπέκα Σουίτμαν. Ακολούθησε πρόποση, το κόψιμο της γενέθλιας τούρτας ενώ ο Πρέσβης φάνηκε ιδιαίτερα προσιτός και χαλαρός με τους προσκεκλημένους του, χωρίς να αρνηθεί ούτε μία… σέλφι στους δεκάδες παριστάμενους.

Πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Έπιασε φωτιά στο μπαλκόνι, έπεσε και καρφώθηκε στα κάγκελα! (εικόνες)

Γαλλία - Δολοφονία 17χρονου: Βίαια επεισόδια στον τόπο της τραγωδίας (εικόνες)

Η Ναόμι Κάμπι ξανά μητέρα στα 53 της - Το μήνυμα που στέλνει στις γυναίκες