“Κιβωτός του Κόσμου”: Στην ανακρίτρια ο πατέρας Αντώνιος για τις ασέλγειες

Ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος δυο νεαρών αγοριών τρόφιμων της ΜΚΟ, ηλικίας 19 και 15 ετών. Τι θα ισχυριστεί.

Τη δική του εκδοχή σε όσα σοβαρότατα κατήγγειλαν σε βάρος του δύο φιλοξενούμενοι σε δομές της Κιβωτού του Κόσμου αναπτύσσει, από νωρίς το πρωί, ενώπιον της 22ης τακτικής ανακρίτριας, ο πατέρας Αντώνιος, ο οποίος κατηγορείται για κακουργηματικού βαθμού ασέλγεια σε βάρος των δύο δύο νεαρών αγοριών.

Ο ιδρυτής του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού βρέθηκε στο επίκεντρο μεγάλης ποινικής έρευνας που διενήργησε επί σειρά μηνών η Εισαγγελία Ανηλίκων μετά από σοβαρότατες καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές, καθώς και για περιπτώσεις σεξουαλικών πράξεων σε βάρος τροφίμων. Κατά την τελική φάση της έρευνας, ο πατέρας Αντώνιος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτος για την κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, την οποία αρνήθηκε με υπόμνημα που είχε παραδώσει μετά τις καταγγελίες σε βάρος του από τους δύο τρόφιμους.

Οι εξηγήσεις του, ωστόσο, δεν κρίθηκαν επαρκείς και έτσι η έρευνα περατώθηκε με την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του για την κακουργηματική κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, που σήμερα τον έφερε ενώπιον της ανακρίτριας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο χρόνος τέλεσης των πράξεων που αποδίδονται στον κατηγορούμενο είναι από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2022 και αφορά τις περιπτώσεις ενός 19χρονου σήμερα πρώην φιλοξενούμενου σε σπίτι της Κιβωτού στην επαρχία και ενός 15χρονου σήμερα αγοριού, οι οποίοι κατήγγειλαν τον πατέρα Αντώνιο στις Αρχές για περιστατικά με σεξουαλικές πράξεις σε βάρος τους.

Ο ιδρυτής της Κιβωτού αρνείται όσα του αποδίδονται, ενώ στο υπόμνημα που είχε παραδώσει όταν κλήθηκε ως ύποπτος ανέφερε πως η υπόθεση εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες και έκανε λόγο για «κραυγαλέες αναλήθειες, φήμες, διαδόσεις, ψευδή και κατασκευασμένα δημοσιεύματα, με τη σύμπραξη καλοθελητών, που εποφθαλμιούν το έργο της Κιβωτού».

Σε βάρος του ιερωμένου και επτά υπαλλήλων της Κιβωτού, τρεις από χώρους στην Αθήνα, δύο από τον Βόλο και δύο από την Χίο, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πλημμελήματα που αφορούν κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος παιδιών, για τις οποίες ηθικός αυτουργός θεωρείται ο πατέρας Αντώνιος. Οι κατηγορίες ανά περίπτωση αφορούν τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης ανηλίκων κατά συρροή, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ανηλίκων κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, της απειλής σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή, της έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο κατά συρροή και της συνέργειας σε απλή σωματική βλάβη κατά συρροή. Ο χρόνος τέλεσης των πράξεων, κατά τη δικογραφία, αφορά το διάστημα από τον Απρίλιο του 2018 έως τον Αύγουστο του 2022.

Η υπόθεση θα προσδιοριστεί, το επόμενο διάστημα, να εκδικαστεί ενώπιον του Τριμελούς Πημμελειοδικείου.

