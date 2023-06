Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Σαντορίνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Ταρακουνήθηκε" και η Αμοργός.

-



Σεισμός 4 Ρίχτερ ταρακούνησε τη Σαντορίνη και την Αμοργό.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Σαντορίνη με ντόπιους και τουρίστες να αναστατώνονται. Σύμφωνα με την πρώτη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το μέγεθός του, ήταν 4 Ρίχτερ…

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:49 στη θαλάσσια περιοχή των Κυκλάδων ανάμεσα σε Σαντορίνη και Αμοργό. Σύμφωνα με την πρώτη μέτρηση του Γεωδυναμικού, το επίκεντρο ήταν 22 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης στην Αμοργό. Το εστιακό του βάθος του σεισμού ήταν στα 10 χιλιόμετρα, γεγονός που έπαιξε ρόλο στο να γίνει η σεισμική δόνηση αισθητή στα δύο νησιά.

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου και εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές και τραυματισμοί.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία - Δολοφονία 17χρονου: Βίαια επεισόδια στον τόπο της τραγωδίας (εικόνες)

Μεταναστευτικό - Σύνοδος Κορυφής: “Μπλόκο” από Ουγγαρία και Πολωνία - Τι ζητούν

Ο καύσωνας στο Μεξικό σκότωσε πάνω από 100 ανθρώπους