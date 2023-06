Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε αλλιώς”: Υαλουρονικό οξύ, παιδική παχυσαρκία και η “νόσος του φιλιού”

Σοφία Αλιμπέρτη, Κωνσταντίνος Δέδες και Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν στον ΑΝΤ1 και την Παρασκευή για να μας βοηθήσουν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

«ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» λέει καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1 η Σοφία Αλιμπέρτη και μαζί με τον Κωνσταντίνο Δέδε και τον Κωνσταντίνο Ξένο μάς προσκαλούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα μέσα από χρήσιμες συμβουλές υγείας και ευεξίας που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Πώς μπορεί να λειτουργήσει το υαλουρονικό οξύ στα χέρια ενός επανορθωτικού γυναικολόγου; Ο χειρουργός και επανορθωτικός γυναικολόγος Νίκος Ναούμ αναλύει το ευρύ φάσμα των δράσεων του υαλουρονικού.

Ως χώρα έχουμε καταγράψει μια θλιβερή πρωτιά: τα Ελληνόπουλα εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ευρώπη. Η Εβελίνα Πάνου, παιδοενδοκρινολόγος - παιδοδιαβητολόγος, αναφέρεται στις συνέπειες της παιδικής παχυσαρκίας και στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Ξένος συμβουλεύει τους γονείς αναφορικά με τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών.

Ποια είναι η «νόσος του φιλιού»; Η ειδική παθολόγος Αναστασία Μοσχοβάκη εξηγεί όσα πρέπει να ξέρουμε για τη λοιμώδη μονοπυρήνωση.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου συνομιλεί με την Φωτεινή Παντζιά, μία «μαμά της καρδιάς», που υιοθέτησε μόνη της δύο παιδιά από την Αφρική προσφέροντάς τους οικογενειακή θαλπωρή και ασφάλεια.

