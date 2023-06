Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: εθισμός στο φαγητό, μυστικά μακροζωίας και κολπική μαρμαρυγή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

-

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Σάββατο, 1 Ιουλίου στις 10:00

Υπάρχει εθισμός στο φαγητό; Γιατί τρώμε ανάλογα με τα συναισθήματά μας; Πώς βοηθούν οι συναντήσεις των «Ανώνυμων Υπερφάγων»;

4 καλοκαιρινές συνήθειες που πρέπει να αποφύγουμε για να μην παχύνουμε.

Ποιες αλλαγές στη ζωή μάς χαρίζουν μακροζωία χωρίς χρόνιες παθήσεις; Τι δείχνει νέα μεγάλη μελέτη.

ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Αναπηρικά αμαξίδια για τα ζωάκια με κινητικά προβλήματα. Προφορά ζωής από την Plus2feet σε καταφύγια και αδεσποτάκια.

Κυριακή, 2 Ιολίου στις 10:00

Χάνουν τα παιδιά το καλοκαίρι τις δεξιότητες που κατακτούν τον χειμώνα; Ποια είναι η σωστή στάση των γονιών;

Η κολπική μαρμαρυγή και η σωστή αντιμέτωπισή της.

Τι μπορούμε να κάνουμε για τα πρησμένα και πονεμένα πόδια το καλοκαίρι;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Θερμοπληξία στα ζωάκια μας. Ποια είναι τα πιο ευαίσθητα;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

#YgeiaPanwApOla

Δείτε το trailer:





Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος