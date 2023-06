Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις του Σαββατοκύριακου και οι 7 ανάδρομοι πλανήτες (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

"Ο Ιούλιος είναι ένας μήνας που απογειώνεται η ερωτική ζωή" είπε η Λίτσα Πατέρα στην αρχή της ενότητας των ζωδίων.

"Η Σελήνη το σαββατοκύριακο περνά στον Τοξότη και θα περάσουμε ωραία" είπε στη συνέχεια ενώ ανέφερε πως "τον Αύγουστο 7 πλανήτες θα είναι ανάδρομοι".

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





