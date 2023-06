Οικονομία

“Καλάθι του Νοικοκυριού”: Μέχρι πότε παρατείνεται το μέτρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

-

Η πρωτοβουλία «Καλάθι του νοικοκυριού» θα συνεχιστεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2023, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Παράλληλα, θα επεκταθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 το μέτρο του μέγιστου περιθωρίου κέρδους για τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται βασικά καταναλωτικά προϊόντα και καύσιμα προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας εις βάρος των καταναλωτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ο διαρρήκτης έπεσε πάνω στον ένοικο

Γαλλία - Δολοφονία 17χρονου: Βίαια επεισόδια στον τόπο της τραγωδίας (εικόνες)

Η Ναόμι Κάμπι ξανά μητέρα στα 53 της - Το μήνυμα που στέλνει στις γυναίκες