Γαλλία: Ενδεχόμενο επιβολής κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Ο Μακρόν είναι έτοιμος για την προσαρμογή των μέτρων επιβολής της τάξης «χωρίς ταμπού»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είναι έτοιμος για την προσαρμογή των μέτρων επιβολής της τάξης «χωρίς ταμπού» έπειτα από την τρίτη νύχτα βίας, δηλώνουν πηγές της Γαλλικής Προεδρίας, την ώρα που γάλλοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος επιστρέφει εσπευσμένα στο Παρίσι πριν από το τέλος της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες και θα προεδρεύσει στις 13.00 τοπική ώρα έκτακτης συνεδρίασης για την αντιμετώπιση της κρίσης, περιμένει τις προτάσεις της πρωθυπουργού και του υπουργού Εσωτερικών για την περαιτέρω προσαρμογή των μέτρων επιβολής της τάξης «χωρίς ταμπού», δήλωσε πηγή της Γαλλικής Προεδρίας.

«Ολες οι υποθέσεις», ανάμεσά τους και η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εξετάζονται από την γαλλική κυβέρνηση για «την αποκατάσταση της δημοκρατικής τάξης», δήλωσε η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν. «Θα εξετάσουμε όλες τις υποθέσεις μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 13.00 κατά την σύσκεψη που θα οργανώσει. Κατά συνέπεια, δεν θα απαντήσω τώρα. Αλλά εξετάζουμε όλες τις υποθέσεις με προτεραιότητα την αποκατάσταση της δημοκρατικής τάξης σε ολόκληρη την επικράτεια», δήλωσε όταν ερωτήθηκε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το ενδεχόμενο επιβολής κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Συνεχίζονται τα βίαια επεισόδια

Η Γαλλία βίωσε τρίτο συνεχόμενο βράδυ χάους και επεισοδίων σε αρκετές πόλεις της τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, μετά τον θάνατο εφήβου σε προάστιο του Παρισιού από σφαίρα αστυνομικού, σε βάρος του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Ο Ναέλ, 17 ετών, σκοτώθηκε από σφαίρα που τον χτύπησε στον θώρακα κατά τη διάρκεια ελέγχου από δυο μοτοσικλετιστές της αστυνομίας, αφού «αρνήθηκε να υπακούσει», στη Ναντέρ, δυτικό προάστιο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Στη Γαλλία, το όριο ηλικίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης είναι τα 18 έτη.

Όπως δείχνει βίντεο την αυθεντικότητα του οποίου επαλήθευσαν το Γαλλικό Πρακτορείο και άλλα ΜΜΕ, ο ένας από τους αστυνομικούς τον σημάδεψε με το υπηρεσιακό του όπλο, κατόπιν τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής.

Ο θάνατος του εφήβου είχε ήδη πυροδοτήσει ταραχές για δύο νύχτες, κυρίως στα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας, και το σενάριο επαναλήφθηκε τη νύχτα, παρά την πορεία που έγινε χθες Πέμπτη και οι αρχές εξέφραζαν ελπίδες πως θα ηρεμούσε τα πνεύματα.

Συνολικά 667 άτομα συνελήφθησαν στη διάρκεια της νύκτας στη Γαλλία, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν.

