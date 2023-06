Συνταγές

Φανουρόπιτα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Η τέλεια φανουρόπιτα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Η καλύτερη φανουρόπιτα από την Αργυρώ σαν κέικ, έχει υλικά που όλοι έχουμε σπίτι μας.



Ιδανικό για το πρωινό σου ή σνακ για όλες τις ώρες. Δοκίμασε τη φανουρόπιτα αυτή που είναι αρωματική και πανεύκολη.

Υλικά





500 γραμ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

250 γραμ. φυτικό βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου + 50 γρ. λιωμένο

200 γραμ. ζάχαρη μαύρη ή μισή μισή (λευκή - μαύρη)

100 γραμ. λεμονάδα με ανθρακικό

50 γραμ. κονιάκ

220 γραμ. φρέσκο χυμό πορτοκάλι

1 κ.γλ. σόδα

150 γραμ. σταφίδες ανάμεικτες

100 γραμ. καρυδόψιχα

2 πορτοκάλια ακέρωτο (το ξύσμα)

2 πρ. αλάτι

40 γραμ. λιναρόσπορο

σουσάμι ή ανάμεικτα

Για το μείγμα μπαχαρικών

1 κ.γλ. γεμάτο κανέλα

1/2 κ.γλ. γαρίφαλο

1/3 κ.γλ. μοσχοκάρυδο

άχνη και κανέλα για το σερβίρισμα