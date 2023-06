Υγεία - Περιβάλλον

Σημεία για rapid test δωρεάν το Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες ώρες και σε ποιες περιοχές ανά την Ελλάδα θα βρίσκονται τα κλιμάκια για την διενέργεια δωρεάν ελέγχων ανίχνευσης κρουσμάτων κορονοϊού.

-

Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα σημεία σε όλη την Ελλάδα, καθώς και οι ώρες κατά τις οποίες θα βρίσκονται σε αυτά, τα κινητά κλιμάκια του Οργανισμού, το Σάββατο, 01 Ιουλίου 2023, για την διενέργεια rapid test προς ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού.

1. Δ. Αγ. Αναργύρων, Α’ ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων, Νικ. Πλαστήρα & Κλεισούρας, 09:30-15:00

2. Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη), 08:30-15:30

3. Νοσοκομείο Παπανικολάου, Εξοχή, 08:30-15:00

4. Αρκαδία, Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη, 09:00-14:30

5. Αχαΐα, Κέντρο Υγείας Βόρειου Τομέα, 08:00-22:00

6. Ηράκλειο, Isobox, Προαύλιος χώρος 7ης ΥΠΕ, 08:30-14:30

7. Θεσπρωτία, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, Εθνικής Αντιστάσεως, Ηγουμενίτσα, 09:00-15:00

8. Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-15:00

9. Λάρισα, Λάρισα, ΟΣΕ, 09:00-15:00

10. Μεσσηνία, Καλαμάτα, Isobox Κεντρικής Αγοράς, 08:30-14:30

11. Σέρρες, Κέντρο Υγείας Σερρών, 08:30-15:30

12. Χανιά, Αύλειος χώρος 1ου Κέντρου Υγείας Χανίων, Λεωφόρος Καραμανλή 99, 08:30-15:00

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις – αλλαγές στα σημεία και στο ωράριο των μαζικών δειγματοληψιών.