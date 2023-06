Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής - Μητσοτάκης: ευκαιρία να χαράξουμε ένα μονοπάτι επαναπροσέγγισης με την Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργόε, Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, για το μεταναστευτικό, τις σχέσεις με την Τουρκία και τον Φρέντη Μπελέρη.

-

"Είχαμε μια μακρά και δύσκολη συζήτηση για τα θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα λόγω της στάσης Πολωνίας και Ουγγαρίας. Θα γίνουν δηλώσεις από τον πρόεδρο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου", δήλωσε για το μεταναστευτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Και πρόσθεσε: "Στα ζητήματα εξωτερικής διάστασης υπάρχει καθολική σύμπνοια. Υπήρξε μία συμφωνία σε επίπεδο υπουργών για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Η Πολωνία και η Ουγγαρία διαφώνησαν. Αλλά επί της ουσίας δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή. Πολύ μεγάλη σημασία αποδίδω στην ανάγκη να τσακίσουμε τα δίκτυα των διακινητών. Είναι κάτι στο οποίο πιστεύω πολύ. Η επιτυχία της ελληνικής φύλαξης των συνόρων είναι ότι πολύ λιγότερες βάρκες φεύγουν από την Τουρκία. Πολλοί λιγότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Αιγαίο σε σχέση με την περίοδο 2015-2019 γιατί λιγότερες βάρκες έφυγαν. Υπάρχει γενική αναγνώριση ότι πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο στο θέμα των εξωτερικών συνόρων και σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε η επιστολή της προέδρου της Κομισιόν την οποία προσυπογράφω".

Για τα ελληνοτουρκικά και ενόψει της συνάντησής του με τον Ταγίπ Ερντογάν ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: "Είναι η πρώτη συνάντησή μας μετά την επανεκλογή και των δυο μας. Είναι μια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε το πλαίσιο και να χαράξουμε μονοπάτι επαναπροσέγγισης χωρίς η Ελλάδα να κάνει πίσω από τις κόκκινες γραμμές. Υπήρξε μια παράγραφος για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας την οποία η Ελλάδα στήριξε. Υπήρξε και μία παράγραφος για το ζήτημα του κυπριακού. Θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και υπάρχει καλύτερη συνεργασία με τις τουρκικές αρχές ώστε να αποτρέπουμε βάρκες να φεύγουν. Η ΕΕ έχει ξοδέψει αρκετά χρήματα για να στηρίξει την Τουρκία στο μεταναστευτικό και ενδεχομένως να ξοδέψει και άλλα. Μπορούμε να αποδείξουμε στην πράξη ότι η Τουρκία είναι σύμμαχος αρκεί να το θέλει και η ίδια".

Σε επόμενη ερώτηση για την ευρωπαϊκή συζήτηση για τα ευρωτουρκικά και για το αν η frontex εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής των δραστηριοτήτων ανέφερε: "Είχαμε σταθερά καλή συνεργασία με τη frontex. Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου καθόλου το ζήτημα που αναφέρετε. Έχουμε κοινή αποστολή την προστασία των συνόρων και να σώζουμε ανθρώπους στη θάλασσα. Δεν είναι ΜΚΟ."

Ερωτηθείς για το γεγονός ότι ο δήμαρχος Χειμάρρας Φρέντυ Μπελέρης παραμένει φυλακισμένος και αν το έθεσε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε: "Υπάρχει αναφορά στα συμπεράσματα για τα 30 χρόνια από τη διακήρυξη της Θεσσαλονίκης. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Όμως είχα την ευκαιρία να ενημερώσω για το τι συμβαίνει και να εκφράσω την αγανάκτησή μου για το γεγονός ότι ένας εκλεγμένος δήμαρχος βρίσκεται ακόμα στη φυλακή. Είναι χτύπημα στην προσπάθεια της Αλβανίας να εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η επίλυση του θέματος θα αποτελέσει στοιχείο της ελληνικής αξιολόγησης της πορείας της Αλβανίας. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το μήνυμα έχει γίνει απολύτως κατανοητό στην Αλβανία. Δεν είναι ζήτημα που θα το αφήσω να περάσει έτσι χωρίς να υπάρχει αντίδραση της Ελλάδος".

Σε ερώτηση για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και αν πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρει τα πατήματά του και αν ανοίγει ο δρόμος για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ απάντησε: "Ρωτάτε τον λάθος άνθρωπο. Για την παραίτηση δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Θα τεθεί στην κρίση της ιστορίας. Θα μιλήσω για τη διεύρυνση που πετύχαμε στη ΝΔ και να συνενώσουμε δυνάμεις. Τα υπόλοιπα που αφορούν την αντιπολίτευση θα τα δούμε εν καιρώ. Πρώτο μέλημά μας να υλοποιήσουμε το κυβερνητικό έργο".

Για την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας για την Οικονομία και την επενδυτική βαθμίδα ο πρωθυπουργός ανέφερε: "Πιστεύω ότι η επενδυτική βαθμίδα είναι ζήτημα χρόνου. Το μοναδικό εμπόδιο ήταν η πολιτική αβεβαιότητα, από τη στιγμή που έχουμε σταθερή κυβέρνηση, εκτιμώ ότι σύντομα η Ελλάδα θα έχει επενδυτική βαθμίδα. Οι προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος είναι ενθαρρυντικές. Δεν θα εκπλαγώ αν οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι τελικά καλύτεροι. Οι υψηλοί και διατηρήσιμοι ρυθμοί ανάπτυξης είναι απαραίτητοι για να πετύχουμε αύξηση των μισθών, να φέρουμε επενδύσεις. Προτάσει την κοινωνική συνοχή και τη μείωση των ανισοτήτων".

Σε ότι αφορά τα στοιχεία της eurostat για τον πληθωρισμό ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: "Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι επίμονος ειδικά στα τρόφιμα. Είχα προβλέψει ότι είχαμε δει τα χειρότερα, αυτή η πρόβλεψη επιβεβαιώνεται αλλά ο πληθωρισμός είναι εδώ. Το καλάθι του νοικοκυριού θα συνεχιστεί για ακόμα έξι μήνες. Δεν θα αρκεστούμε εκεί. Θα περιμένετε τις προγραμματικές δηλώσεις και το περιεχόμενο του πρώτου νομοσχεδίου. Η απάντηση δεν είναι τα επιδόματα αλλά η ενίσχυση του εισοδήματος με μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς και μείωση στη φορολογία. Θα νομοθετήσουμε και την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Δεν νομίζω να ξαναπάμε σε εκλογές χωρίς κοστολόγηση των προγραμμάτων".

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία - Δολοφονία 17χρονου: Βίαια επεισόδια στον τόπο της τραγωδίας (εικόνες)

Μεταναστευτικό - Σύνοδος Κορυφής: “Μπλόκο” από Ουγγαρία και Πολωνία - Τι ζητούν

Ακρωτηρίασαν το πόδι γυναίκας για να την απεγκλωβίσουν από κυλιόμενο διάδρομο