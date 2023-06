Κόσμος

Μολδαβία: φονικοί πυροβολισμοί στο αεροδρόμιο

Αναστάτωση προκλήθηκε στο αεροδρόμιο του Κισινάου στην Μολδαβία όταν άνδρας άνοιξε πυρ.

Ένας ξένος υπήκοος πυροβόλησε και σκότωσε δύο ανθρώπους μέσα στο διεθνές αεροδρόμιο της Μολδαβίας σήμερα, αφού του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα, ανακοίνωσε η αστυνομία και το υπουργείο Εσωτερικών.

Η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα μετά το περιστατικό στο διεθνές αεροδρόμιο Κισινάου, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της ανατολικής Ευρώπης.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος. Ο δράστης τραυματίστηκε και νοσηλεύεται», ανέφερε η αστυνομία στο Facebook.

Πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις, αλλά η αστυνομία είπε ότι οι πτήσεις θα συνεχιστούν και θα επανέλθει σύντομα η κανονική λειτουργία του αερολιμένα.

Αστυνομική πηγή ανέφερε ότι ο ξένος υπήκοος που έφθασε στο Κισινάου, είχε αναχωρήσει από την Τουρκία, και ότι χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο εναντίον συνοριοφυλάκων.

