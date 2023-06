Πολιτισμός

Τουρκία - Αγία Σοφία: Ανάρτηση Έλληνα με την γαλανόλευκη “άναψε φωτιές” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σάλο στα τουρκικά μέσα προκάλεσε η βίντεο - ανάρτηση ενός Έλληνα, κρατώντας την ελληνική σημαία, μπροστά από την Αγία Σοφία.

-

«Πρόκληση μπροστά από την Αγία Σοφιά από τους Έλληνες», γράφουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Ποζάροντας με την ελληνική σημαία μπροστά από την Αγία Σοφία, ο Μάικ Κονδύλας είπε: "Η Αγία Σοφία θα είναι πάντοτε εκκλησία και όχι απλά εκκλησία, ελληνική εκκλησία. Ζήτω η Ελλάς, ζήτω η Κωνσταντινούπολη, η Πόλη θα είναι πάντοτε ελληνική πόλη".

Η ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια προκάλεσε αντιδράσεις στην Τουρκία και χαρακτηρίστηκε "προκλητική", αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχολίασαν: «Μπορείς να κοιτάς μόνο από μακριά».΄

Απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία για τον νεαρό με ελληνική σημαία

Έρευνα διεξήχθη για τον νεαρό Έλληνα τουρίστα που ανέβασε φωτογραφίες στα σόσιαλ μίντια ποζάροντας με την ελληνική σημαία μπροστα΄από την Αγία Σοφία ξεκίνησε το επαρχιακό αστυνομικό τμήμα της Κωνσταντινούπολης.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός επέστρεψε στην Ελλάδα, ωστόσο οι τουρκικές αρχές έθεσαν "περιορισμό’' στο διαβατήριό του και δεν θα μπορεί να ταξιδέψει ξανά στην Τουρκία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ακρωτηρίασαν το πόδι γυναίκας για να την απεγκλωβίσουν από κυλιόμενο διάδρομο

Διάστημα: Η πρώτη εικόνα από σωματίδια - φαντάσματα του γαλαξία μας

Εκλογές - Βουλή: “Καραμπόλες” σε έδρες και αλλαγές σε βουλευτές